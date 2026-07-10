Conor McGregor setzt vor UFC-Comeback auf Enthaltsamkeit

Conor McGregor (37) steht vor einem ganz besonderen Abend in Las Vegas: Am Samstag steigt der irische Kämpfer nach fünf Jahren Pause wieder in das Octagon und trifft bei UFC 329 in der T-Mobile Arena auf seinen alten Rivalen Max Holloway. Im Vorfeld des Comebacks verriet Conor jetzt auf einer Pressekonferenz gegenüber versammelten Medienvertretern seine ungewöhnliche Taktik für das Trainingslager: absolute Enthaltsamkeit. "Es ist das erste Mal, dass ich das je gemacht habe, wenn man so will, also in Bezug auf jede Art von körperlichem Kontakt, und das war intensiv. Ich bin gespannt zu sehen, was es am Samstagabend bringt", verriet er. Für den früheren Doppel-Champion ist das Duell gegen Max eine riesige Herausforderung, auf die er sich nach eigenen Worten mit besonderer Disziplin vorbereitet hat.

Als Kritiker ihm unterstellten, der Hunger früherer Jahre sei verschwunden, reagierte Conor bei dem Medientermin kämpferisch. "Wenn ich kein Feuer oder Hunger hätte und gleichzeitig gegen einen der aktivsten Kämpfer im Game wie Max Holloway antreten würde, wäre das einfach nur albern", erklärte er. Den Kampf bezeichnete der Sportler als "kolossale Herausforderung", der er mit "überragendem Selbstvertrauen" entgegentrete. "Es ist großartig. Das Feuer in meinem Bauch brennt, und es wird am Samstagabend freigesetzt werden", sagte er.

Für Conor ist das Aufeinandertreffen mit Max auch deshalb besonders, weil die beiden schon 2013 gegeneinander im Octagon standen. Damals trafen sie ebenfalls in der UFC aufeinander, nun kommt es in Las Vegas zum erneuten Kräftemessen. Der Sportler sorgt neben seinen Kämpfen immer wieder mit Skandalen, etwa einer Anklage wegen sexueller Nötigung, für Schlagzeilen. Dabei lässt er seine Fans regelmäßig an seiner Gedankenwelt teilhaben. Dass er nun sogar seine intimen Gewohnheiten für seine Vorbereitung umstellt, zeigt vor allem, wie stark dieser Rückkampf aktuell in seinem Fokus steht. Ganz gleich, wie der Fight ausgeht, kündigte Conor im Hinblick auf sein selbstauferlegtes Sexverbot, das nach dem Kampf endet, augenzwinkernd an: "Ich werde am Samstag in jeder Hinsicht eine gute Nacht haben."

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Getty Images Conor McGregor, UFC-Kämpfer

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Getty Images Conor McGregor, Kampfsportler

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Getty Images Conor McGregor und seine Partnerin Dee Devlin im Mai 2022