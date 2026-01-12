Psychedelika inspirierten Conor McGregor zur Blitzhochzeit

Conor McGregor (37) hat verraten, warum er seine langjährige Partnerin Dee Devlin so plötzlich geheiratet hat – und die Erklärung hat es in sich. Der UFC-Star schildert auf Instagram, dass er nach einer psychedelischen Behandlung in Mexiko mit Ibogaïn "mit dem intensivsten Drang" aufwachte, Dee zu heiraten, und zwar am 12. Dezember um 12.12 Uhr im Vatikan, in der Kapelle Santo Stefano degli Abissini in Rom. Ohne lange zu planen, setzte Conor alles in Bewegung, holte seine Liebste an den Altar und sprach von "Zeichen göttlicher Fügung", die ihn an genau diesen Ort und genau diesen Zeitpunkt geführt hätten. "Ich erwachte aus der Behandlung mit dem intensivsten Bedürfnis, Dee an diesem Tag im Vatikan zu heiraten", schrieb er unter den Post, "es ist klar, das war kein Zufall".

Der Sportler war Ende vergangenen Jahres nach Mexiko gereist, um mit der Droge Ibogaïn an den Folgen von Gehirnerschütterungen zu arbeiten. Die Sitzung beschreibt er als "unglaublich, intensiv und absolut augenöffnend". Conor berichtete im November laut TMZ, er habe in einer Vision gesehen, wie sein eigener Tod aussehen könnte und wie seine Liebsten leiden würden – bis "Gott zu mir kam und mir das Licht zeigte", wie er es nannte. "Ich wurde gerettet. Mein Gehirn. Mein Herz. Meine Seele. Geheilt!", schrieb der Sportler, der noch vor wenigen Monaten beim Fremdknutschen abgelichtet wurde, weiter. "Ich war 36 Stunden lang bewusstlos, bevor ich endlich zur Ruhe kam. Als ich aufwachte, war ich wieder ich selbst." Aus dieser Erfahrung sei der Entschluss gewachsen, sofort zu handeln und Dee das Ja-Wort zu geben. Für ihn habe sich alles gefügt: der Ort, die Uhrzeit, das Eheversprechen – ein Neuanfang, der sich richtig angefühlt habe.

Für Conor stehe die Reihenfolge fest: zuerst der Glaube, dann seine Ehe, dann die vier Kinder und seine Eltern. "Gottes Hand hat jedes Detail gelenkt und damit seinen Segen für unsere Verbindung und seine Gegenwart in meinem Leben bestätigt", erklärte er via aktuellem Instagram-Post seine Gottesfurcht. Bei der Zeremonie im Vatikan waren enge Angehörige dabei, Familienmitglieder reisten aus Irland an, um mitzufeiern. Dee und er sind seit seiner Zeit vor dem Ruhm ein Paar. Er machte ihr aber erst 2020 einen Antrag. Die beiden teilen immer wieder private Einblicke in ihr Familienleben, zeigen sich als Team, das lange gemeinsam gewachsen ist – trotz einiger Tiefen. Der Ire wurde beispielsweise von der UFC mit einer Sperre von 18 Monaten belegt. Freunde beschreiben Dee inmitten all des Trubels als ruhenden Pol, während Conor den Rampenlicht-Moment lebt – nun mit Ehering und neuem Fokus auf das, was ihm nach eigenen Worten am wichtigsten ist.

Getty Images Dee Devlin und Conor McGregor in Cannes, Mai 2022

Instagram / thenotoriousmma Dee Devlin und Conor McGregor im Juni 2023

Getty Images Conor McGregor, Kampfsportler