Conor McGregor behauptet: Kim Kardashian ist seine Cousine

Conor McGregor (37) sorgte kürzlich während eines Gaming-Streams mit seinem Sohn für staunende Gesichter, als er plötzlich behauptete, er sei mit Kim Kardashian (45) verwandt. Der ehemalige UFC-Champion sagte während eines Roblox-Streams: "Wir kennen die Kardashians", bevor er noch einen draufsetzte: "Sie sind tatsächlich unsere Cousinen, ob Sie es glauben oder nicht." Der MMA-Star erklärte weiter, man habe einen Stammbaum erstellt, der die Verbindung zeigen solle. Für seine Fans war das die Überraschung des Abends – und der Startschuss für wilde Diskussionen im Netz.

In dem Stream, über den der Mirror berichtete, legte Conor nach und führte seine Version der Ahnenreihe aus: "Robert Roy McGregor war ein alter Hochlandkrieger des McGregor-Clans, aus dem wir stammen. Und Sie glauben es nicht – die Kardashians gehen auch auf ihn zurück!" Zudem betonte er, die berühmte Familie sei schon bei einigen seiner Kämpfe gewesen. "Nette Leute ... Hoch leben die Kardashians, falls ihr zuschaut", rief Conor in die Runde.

Sportlich bleibt Conor derweil weiterhin Zuschauer: Nach drei verpassten Dopingkontrollen im vergangenen Jahr ist er für 18 Monate gesperrt, die Frist läuft laut Mitteilungen bis zum 20. März 2026. Ein Comeback im Sommer steht dennoch als große Show-Idee im Raum – von einem möglichen Auftritt auf dem Rasen des Weißen Hauses ist die Rede. Auch im Privaten läuft es wenig rund: In Dublin verlor Conor zuletzt eine Berufung in einem Zivilverfahren, das auf Vorwürfen der sexuellen Nötigung fußte. Er hatte die Anschuldigungen bestritten, doch ein Gericht bestätigte das vorherige Urteil.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Conor McGregor, Kim Kardashian

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

Instagram / thenotoriousmma Conor McGregor mit seiner Familie

