Lamine Yamal schenkt Freundin Inés teures Diamantcollier

Während Lamine Yamal (18) bei der WM 2026 auf dem Platz für Furore sorgt, setzt seine Freundin Inés García auf der Tribüne ein echtes Glamour-Statement. Die Spanierin zeigte vor dem Achtelfinalsieg gegen Portugal ein neues Diamantcollier, das sofort die Aufmerksamkeit der Kameras und der spanischen Presse auf sich zog. Wie das Magazin Hola.com berichtet, handelt es sich dabei um ein Geschenk des FC-Barcelona-Stars – und zwar um eine maßgefertigte Kette aus Roségold im Wert von rund 30.000 Euro. Auffällig: An dem luxuriösen Schmuckstück hängen mehrere Symbole, die direkt mit der Karriere des Supertalents verbunden sind.

Die Kette steckt voller persönlicher Bedeutung. An ihr hängen Anhänger mit seinen vier Rückennummern: die 41, mit der er im April 2023 sein Profidebüt für den FC Barcelona feierte, die 27 aus seiner ersten vollen Profisaison sowie die 19 und die 10, die er zuletzt bei Barça und im Nationalteam trug. Hinzu kommt eine Krone – angelehnt an seinen berühmten Torjubel bei der EM 2024 und gleichzeitig inspiriert vom Logo, das Adidas exklusiv für ihn entworfen hat. Ein weiterer Anhänger zeigt die Zahl 304, die letzten Ziffern der Postleitzahl seines Heimatviertels Rocafonda in Mataró, die er nach Toren stets mit den Fingern in die Kamera hält. Juwelier Iñaki Torres von IT Joyeros bestätigte gegenüber Hola.com: "Das ist zu hundert Prozent eine personalisierte Maßanfertigung. Dahinter kann keine kommerzielle Marke stecken, die so etwas in Serie herstellt."

Lamine macht schon länger kein Geheimnis daraus, wie wichtig ihm seine Herkunft und seine bisherigen Stationen sind. Vor allem die Zahl 304 taucht bei ihm immer wieder auf, weil sie für sein Viertel Rocafonda steht, mit dem er sich eng verbunden fühlt. Auch auf dem Platz setzt er dieses Bekenntnis regelmäßig in Szene. Nach Toren formt der Sportler die Ziffern mit seinen Fingern und erinnert damit an seine Wurzeln. Damit trägt Freundin Inés nicht nur ein Luxusstück um den Hals, sondern auch eine sehr persönliche Liebeserklärung, in der Lamines sportliche Meilensteine und die Erinnerung an seine Wurzeln miteinander verbunden sind.

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Getty Images Fußballer Lamine Yamal im Juni 2025 in München

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Instagram / ineesgaarcia Inés García, Lamine Yamals Freundin

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Instagram / ineesgaarcia Inés García, Freundin von Lamine Yamal

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