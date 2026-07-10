Kanye-Konzert in Albanien wird mit Steuergeld bezuschusst

Kanye West (49) sorgt mit einem Mega-Auftritt in Albanien für gewaltigen Wirbel: Am kommenden Samstag soll der Rapper, der inzwischen unter dem Namen Ye auftritt, in der Nähe der Hauptstadt Tirana ein riesiges Open-Air-Konzert geben – und dafür fährt die Politik im Land schwere Geschütze auf. Regierungschef Edi Rama lässt eigens eine temporäre Arena errichten, in der bis zu 60.000 Fans feiern können. Die Investition hätte sich laut ihm auch ganz bestimmt gelohnt – hätten sich nur die Konzerttickets besser verkauft. Nach Angaben von CNA wurden bislang rund 30.000 Tickets verkauft – eigentlich wären mindestens 40.000 nötig gewesen, um die Kosten zu decken. Dennoch rechnet der Politiker mit einem gewaltigen wirtschaftlichen Effekt und pumpt daher ganz zuversichtlich vier Millionen Euro an Steuergeldern in das Event.

In den vergangenen Monaten waren etliche Europa-Konzerte von Kanye abgesagt worden, nachdem Länder wie Großbritannien dem umstrittenen Künstler die Einreise verweigert hatten. Albanien geht nun einen anderen Weg: Edi Rama erklärte auf seiner Facebook-Seite, man habe kurzfristig die vier Millionen Euro locker gemacht, um ein drohendes "Desaster" abzuwenden und das Land nicht vor internationalen Gästen zu blamieren. Zudem solle das Konzert laut Edi "mindestens" 100 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen ins Land spülen – Buchungen für Hotels rund um Tirana seien bereits deutlich in die Höhe geschnellt.

Für Kanye, der von 2014 bis 2022 mit Kim Kardashian (45) verheiratet war, ist der Auftritt in Albanien der nächste spektakuläre Stopp einer Reihe auffälliger öffentlicher Auftritte. Der Musiker sorgt seit Jahren mit provokanten Aktionen und problematischen Statements für Diskussionen und hat sich mit antisemitischen Tiraden in vielen Ländern zur Persona non grata gemacht. Gleichzeitig pflegt der Rapper eine Vorliebe für opulente Inszenierungen: Zuletzt feierte er etwa seinen 49. Geburtstag mit einem aufwendigen Maskenball im Schloss von Versailles, für den er zusammen mit seiner Frau Bianca Censori (31) und einem exklusiven Freundeskreis anreiste.

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Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

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Instagram / biancacensori Bianca Censori mit Kanye West, Dezember 2025

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