Seitensprung: Ennesto Monté wurde von Freundin verlassen

Auf Olivia Jones' (56) Sommerfest auf dem Hamburger Kiez am Mittwochabend wurde kräftig gefeiert – doch für Ennesto Monté (51) verlief der Abend anders als geplant. Der Realitystar wollte eigentlich seine neue Freundin mitbringen, mit der er seit November 2025 zusammen ist. Stattdessen erschien er allein und musste RTL ein pikantes Geständnis machen: Seine Freundin hat ihn verlassen – wegen eines Seitensprungs, den er sich selbst anzukreiden hat. "Leider ist alles aus zwischen uns. Sie hat mich verlassen", räumte der 51-Jährige ein.

Was war passiert? Im gemeinsamen Urlaub auf Kreta kam es zum Fehltritt. "Nach dem Deutschlandspiel war ich so enttäuscht. Wir haben sehr viel getrunken und ich bin mit einer Engländerin zu ihr gegangen", erklärte Ennesto gegenüber RTL. Als seine Freundin davon erfuhr, packte sie ihre Koffer und reiste drei Tage früher ab. Der Realitystar zeigte sich reuig, zweifelt aber selbst daran, ob er sich verändern kann: "Wenn eine schöne Frau neben mir sitzt, ich bin einfach schwach." Und weiter: "Ich denke, ich kann mich nicht ändern. Das ist das Problem." Sein Appell an andere Männer fiel dabei deutlich aus: "Macht das einfach nicht. Seid nicht solche Arschlöcher wie ich."

Während Ennesto solo auf dem Fest erschien, präsentierten sich andere Gäste verliebt Seite an Seite. Unter anderem zeigte sich Bert Wollersheim (75) gemeinsam mit seiner Freundin Natalie Strehlau, auch Hubert Fella (58) und Verena Kerth (44) sowie Raúl Richter (39) waren bei Olivias Feier dabei. Anlass für das Sommerfest war gleich ein doppeltes Jubiläum: 400 Jahre Reeperbahn und 20 Jahre Kieztouren der Gastgeberin.

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Amazon Prime Video Ennesto Montè, "The 50"-Kandidat

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Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Reality-TV-Darsteller

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Imago Bert Wollersheim und Angel, April 2026