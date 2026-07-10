Wegen lautem Streit: Polizeieinsatz bei Courtney Stodden

Nächtlicher Schreck für Courtney Stodden (31): In der Nacht auf Donnerstag rückte die Polizei zu dem Realitystar nach Los Angeles aus, nachdem es in ihrem Zuhause zu einem heftigen Streit mit ihrem Ehemann Jared Safier gekommen war. Wie TMZ berichtet, trafen Beamtinnen und Beamte des LAPD gegen 1:45 Uhr zu einem sogenannten Welfare-Check an der gemeinsamen Adresse ein, nachdem ein Notruf eingegangen war. Vor Ort sprachen die Einsatzkräfte mit Courtney und dem Produzenten, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder beruhigt hatten.

Der genaue Auslöser des Streits ist bislang nicht bekannt. Laut TMZ soll es sich jedoch ausschließlich um eine lautstarke verbale Auseinandersetzung gehandelt haben. Ein körperlicher Angriff oder Hinweise auf Gewalt sollen nicht vorgelegen haben, auch eine Festnahme habe es nicht gegeben. Kurz nach dem Einsatz meldete sich Courtney auf Instagram zu Wort – allerdings ohne direkt auf den Vorfall einzugehen. Stattdessen veröffentlichte sie mehrere kryptische Botschaften über die Ehe und mentale Belastungen. Ob diese Beiträge mit dem Streit zusammenhängen, ist bislang unklar.

Courtney und Jared sind seit Sommer 2023 ein Paar. Im Juni 2024 hatten sie sich dann verlobt und sich nur wenige Monate später das Ja-Wort gegeben. Die beiden entschieden sich damals für eine intime Zeremonie in Palm Springs, bei der lediglich rund 20 Gäste dabei waren. Nach dem romantischen Start in ihr gemeinsames Eheleben sorgt der nächtliche Polizeieinsatz nun jedoch für neue Schlagzeilen. Ob der Streit lediglich ein einmaliger Zwischenfall war oder ob das Paar vor weiteren Herausforderungen steht, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Courtney Stodden bei der Premiere von "Eating Our Way To Extinction" in Los Angeles

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Getty Images Jared Safier, Film- und Fernsehproduzent

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Getty Images Courtney Stodden bei Lifetimes Sommer-Soirée im Santa Monica Proper Hotel