Intime Stelle: Dieses Tattoo-Motiv ziert Simone Lugners Haut

Simone Lugner wollte in einem Video auf Instagram eigentlich nur für ihr Beauty-Studio "Körperglanz & Shapeline" werben – doch dabei enthüllte sie unfreiwillig ein gut gehütetes Geheimnis. Als Geschäftsführerin des Studios demonstrierte die Lugner-Witwe ihrer Community im Clip höchstpersönlich, wie der hauseigene "Slimmer", ein modernes Gerät zur Figurstraffung, funktioniert. Damit ihre Follower genau sehen, wie man das Behandlungspad ansetzt, zog sie ihre Jeans ein gutes Stück tiefer. Plötzlich lugte am Hosenbund ein geschwungenes Tribal-Tattoo hervor, das sich über ihren gesamten Unterbauch erstreckt, wie ein Screenshot zeigt, den oe24 nun veröffentlichte.

Die unerwartete Tätowierung sorgte prompt dafür, dass das eigentliche Werbegerät zur Nebensache wurde. Simones Fans hatten nur Augen für die intime Körperkunst. Die Lugner-Witwe selbst reagierte auf den freizügigen Moment laut oe24 betont gelassen. Den durch die überraschende Tattoo-Enthüllung entstandenen Hype dürfte sie als willkommene Gratiswerbung für ihr Studio gewertet haben.

Simone steht seit einiger Zeit nicht nur als Societylady, sondern auch als Unternehmerin im Blickpunkt. Zuletzt sprach sie bei einem Event in Linz offen darüber, dass sie nach dem Tod von Richard Lugner (†91) wieder bereit für neue Begegnungen ist. Neben solchen persönlichen Einblicken zeigt sie auf Social Media auch ihren Alltag im Beauty-Business. Zwischen Glamour, Arbeit im Beauty-Studio und einem selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper gibt Simone ihren Fans immer wieder kleine Einblicke in ihr aktuelles Leben – und ihr Tribal-Tattoo ist nun ein weiterer, sehr privater Baustein dieses Gesamtbildes.

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Instagram / simone_lugner Simone Lugner macht ein Selfie, Mai 2026

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simone_lugner Simone Lugner nach dem Friseurbesuch im April 2026

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simone_lugner Simone Lugner im März 2026

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