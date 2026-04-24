Niall Horan unterstützt Louis nach Zayn Maliks Attacke

Louis Tomlinson (34) erlebt in Paris einen ganz besonderen Konzertmoment: Der Sänger steht am Mittwochabend in der Accor Arena auf der Bühne, als er laut Daily Mail plötzlich verkündet, dass ein alter Weggefährte im Publikum sitzt. Im Saal: sein früherer One Direction-Kollege Niall Horan (32), der extra in die französische Hauptstadt gereist ist. Der Besuch sorgt für Jubelstürme bei den Fans – und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viel über einen angeblichen Streit zwischen Louis und Zayn Malik (33) berichtet wird. Erst vor wenigen Tagen waren Berichte aufgetaucht, nach denen eine gemeinsame Netflix-Reiseshow der beiden auf Eis liegen soll.

Während des Gigs in Paris richtet Louis bewegte Worte an seinen Freund im Publikum. In einem TikTok-Clip ist zu hören, wie er sagt: "Ich will auch sagen, dass ich heute einen Kumpel hier im Haus habe, irgendwo da drüben. Also, ja, Shout-out an dich, Niall. Ich weiß es zu schätzen, dass du heute gekommen bist, Mann, das bedeutet mir viel. Vielen Dank." Mit diesem öffentlichen Dankeschön setzt der Musiker ein deutliches Zeichen der Verbundenheit – nur wenige Tage, nachdem Insider gegenüber The Sun behauptet hatten, Zayn habe Louis während der Dreharbeiten zu einer Netflix-Reiseshow ins Gesicht geschlagen. Demnach soll es bei den Aufnahmen in den USA zu einem handfesten Streit gekommen sein, bei dem Louis eine Gehirnerschütterung erlitten und medizinisch behandelt worden sein soll. Die geplante US-Travelshow mit den beiden Ex-Bandkollegen sei daraufhin gestoppt worden.

Die angebliche Auseinandersetzung scheint auch in den sozialen Medien Spuren hinterlassen zu haben: Wie britische Medien berichten, folgt Louis Zayn seitdem nicht mehr auf Instagram, während Zayn ihm dort weiterhin als einer von nur wenigen Accounts treu bleibt. Parallel dazu steht Zayn selbst gesundheitlich im Fokus. Der Sänger soll nach einem rätselhaften medizinischen Zwischenfall derzeit von einem Kardiologen behandelt werden und musste mehrere Promo-Termine für sein neues Album absagen – darunter ein geplantes Spezialkonzert in Kingston und einen Auftritt in der "Tonight Show". Auf Instagram schrieb Zayn dazu: "Zerbrochenen Herzens, dass ich euch diese Woche nicht sehen kann, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, ohne euch und bin so dankbar für euer Verständnis", und bedankte sich zugleich bei dem behandelnden Krankenhauspersonal. Louis, Niall und Zayn hatten einst gemeinsam als Mitglieder von One Direction weltweiten Ruhm erlangt.

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Noam Galai/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Niall Horan und Louis Tomlinson

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Instagram / zayn Zayn Malik im August 2025

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Getty Images One Direction im November 2014

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