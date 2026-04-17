Fühlt sich Sam Thompson bei 1D-Song "Steal My Girl" komisch?

Sam Thompson (33) wurde während einer Live-Sendung auf Hits Radio mit einer ziemlich pikanten Frage konfrontiert. Hörerin Holly wollte von dem ehemaligen "Made in Chelsea"-Star wissen, wie er sich dabei fühle, dass ausgerechnet ein Mitglied der Band One Direction – also Louis Tomlinson (34) – ihm seine Ex-Freundin Zara McDermott (29) ausgespannt habe. Die Anlehnung an den berühmten One-Direction-Song "Steal My Girl" war dabei natürlich kein Zufall. Sam war zunächst sichtlich überrascht, hielt sich die Hände vor den Mund und rief: "Holly, ich bin live auf Sendung! Wie ich mich fühle?" Dann aber fasste er sich schnell und bewies jede Menge Humor und Reife.

Denn statt der Frage auszuweichen, gestand Sam ganz offen, dass er den Song sogar regelmäßig in der Londoner U-Bahn hört. "Zunächst einmal, und ich meine das ernst, es ist ein brillanter Song. Ich höre ihn immer noch in der U-Bahn", verriet er, wie Standard berichtet. Obendrauf gab er dem Sender zu verstehen, dass er der ganzen Sache entspannt gegenübersteht: "Ich finde es eigentlich gar nicht seltsam, weil ich ganz glücklich bin, solange alle anderen auch glücklich sind. Ich glaube, jeder hat seinen Menschen gefunden, und das finde ich wirklich, wirklich schön." Auch über Louis verlor Sam kein schlechtes Wort – im Gegenteil. Die beiden seien sich letzten Sommer beim Soccer Aid begegnet, und Sam schwärmt: "Und ich habe den besagten Typen tatsächlich getroffen, und er wirkt wie ein wirklich netter Kerl."

Sam und Zara hatten sich im Dezember 2024 nach fünf gemeinsamen Jahren getrennt. Zara und Louis werden seit März 2025 als Paar gehandelt. Auch Sam ist inzwischen wieder vergeben: Er bestätigte seine Beziehung mit der DJ und Model Talitha Balinska in seinem Podcast "Staying Relevant". Über seinen Antrag, ihr fester Freund zu werden, plauderte er dort ebenfalls aus: "Wir gingen einfach zum Abendessen, und ich sagte, 'Ich mag dich wirklich sehr. Ich wäre gerne dein Freund.' Ich bin 33; ich würde nicht mit jemandem so lange daten, wenn ich nicht glauben würde, dass es eine Zukunft hat."

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Getty Images Sam Thompson, Reality-TV-Star

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Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson

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Instagram / samthompsonuk Sam Thompson und Talitha genießen romantisches Kino-Date