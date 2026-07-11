Das Geheimnis von Marilyn Monroes legendärem Verlobungsring

Marilyn Monroe (†36) und Joe DiMaggio sorgten 1954 nicht nur mit ihrer überraschenden Hochzeit in San Francisco für Schlagzeilen, sondern auch mit einem Ring, der bis heute Rätsel aufgibt. Der Baseballstar und die Schauspielerin hatten sich zwei Jahre zuvor auf einem Blind Date kennengelernt und beschlossen dann ganz spontan, zu heiraten. Laut dem Portal The Marilyn Monroe Collection machte Joe seiner Liebsten den Antrag sogar ohne Verlobungsring. Erst im Rathaus von San Francisco, wo die Trauung stattfand, steckte er Marilyn schließlich ein funkelndes Schmuckstück an den Finger – ein Ring, der später weltberühmt werden sollte und dessen Geschichte Fans und Experten bis heute fasziniert.

Der Ring war ein Platin-Eternity-Band mit 36 baguetteförmig geschliffenen Diamanten. Er galt als eine Art Kombination aus Verlobungs- und Ehering. Wo Joe ihn kaufte oder ob er an der Gestaltung beteiligt war, ist allerdings nicht bekannt. Auffällig: Aus der nur neun Monate dauernden Ehe des Paares existieren nur wenige Fotos, auf denen der Ring klar zu sehen ist. Als das Schmuckstück 1999 bei einer großen Auktion von Christie’s als Teil der Versteigerung "The Personal Property of Marilyn Monroe" angeboten wurde, fehlte bereits einer der 36 Steine. Trotzdem schoss der Preis weit in die Höhe: Statt der ursprünglich geschätzten 50.000 Dollar (etwa 44.000 Euro) erzielte der Ring laut Christie’s stolze 772.500 Dollar (676.000 Euro). Bei einer weiteren Versteigerung einige Jahre später soll er erneut den Besitzer gewechselt haben – diesmal für rund 516.000 Dollar (451.000 Euro). Wer ihn heute besitzt, ist nicht öffentlich bekannt.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt die Frage, ob der berühmte Platinring überhaupt derjenige ist, den Marilyn an ihrem Hochzeitstag tatsächlich trug. Kenner wie Scott Fortner von The Marilyn Monroe Collection haben Fotos von der Trauung im Rathaus und aus den Flitterwochen mit späteren Aufnahmen verglichen und auf kleine Unterschiede hingewiesen. "Vielleicht war es ein Familienerbstück, das Joe für die hastig geplante Hochzeit geliehen wurde und nach der Scheidung an die Familie DiMaggio zurückgegeben wurde", so Fortner. Sicher ist dagegen, dass Marilyns Liebesleben mehrfach Schlagzeilen machte: Vor Joe war sie mit ihrem Schulfreund Jim Dougherty verheiratet, ob es damals einen Verlobungsring gab, ist unklar. Nach der Trennung von Joe heiratete sie 1956 den Schriftsteller Arthur Miller. Er überreichte ihr bei der Hochzeit einen schlichten Goldring, der seiner Mutter gehört hatte, weil ein bestelltes Cartier-Stück nicht rechtzeitig geliefert wurde.

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Getty Images Marilyn Monroe küsst ihren Ehemann Joe DiMaggio am 14. Januar 1954

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Getty Images Marilyn Monroes Platin-Ewigkeitsring bei Christie's in New York, ein Geschenk von Joe DiMaggio aus dem Jahr 1954

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Getty Images Marilyn Monroe im Jahr 1954