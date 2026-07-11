Edwards Sicht: Netflix setzt "Twilight"-Animationsserie um

Die Twilight-Saga kehrt zurück – aber diesmal als Animationsserie bei Netflix. Der Streamingdienst arbeitet gemeinsam mit Lionsgate an einer animierten Adaption von Stephenie Meyers (52) Roman "Biss zur Mitternachtssonne", die die Geschichte der beliebten Vampirromanze vollständig aus der Perspektive von Edward Cullen erzählt. Fans erfahren dabei, was der Vampir bei seiner ersten Begegnung mit Bella denkt, wie sehr er mit seinem Verlangen nach ihrem Blut kämpft – und welche Gespräche innerhalb der Cullen-Familie stattfinden, von denen Bella nichts mitbekommt. Aktuell läuft das Casting für die Sprechrollen, wobei laut dem Portal What's On Netflix sich auf ein verifiziertes Casting-Dokument beruft. Unter anderem werden neue Stimmen für Jacob Black und dessen Vater Billy Black gesucht. In den Kinofilmen spielten Taylor Lautner (34) und Gil Birmingham diese Rollen.

Es deutet also vieles darauf hin, dass weder Taylor noch die anderen Darsteller der Original-Filmreihe zurückkehren werden, um ihre Figuren neu zu vertonen. Für die Rolle des Jacob wird trotz der jugendlichen Figur explizit ein erwachsener indigener Schauspieler gesucht. Interessant ist zudem, dass keine Vorerfahrung als Synchronsprecher gefordert wird – stattdessen werden ausdrücklich Darsteller mit Kameraerfahrung bevorzugt. Stephenie Meyer ist als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt, Sinead Daly übernimmt die Rolle der Showrunnerin, Chefautorin und ebenfalls ausführenden Produzentin. Einem Casting-Dokument zufolge ist die Produktion von August 2026 bis Mai 2027 geplant, womit Fans wohl frühestens Ende 2027 mit der Serie rechnen können – möglicherweise sogar erst 2028 oder später.

Die Begeisterung für das "Twilight"-Universum ist auch fast 15 Jahre nach dem Ende der Kinoreihe ungebrochen. Der Roman "Biss zur Mitternachtssonne", auf dem die Serie basiert, erschien 2020 und erzählt die Ereignisse des ersten Bandes aus Edwards Blickwinkel nach. Auch Kristen Stewart (36), die in den Originalfilmen Bella Swan verkörperte, sprach zuletzt noch von ihrer Verbundenheit mit der Saga – die Schauspielerin äußerte gegenüber Entertainment Tonight sogar ihren Wunsch, den ersten Film als Regisseurin neu zu verfilmen: "Ich würde es lieben, den Film noch einmal zu machen. Mit einem großen Budget und viel Unterstützung – das stelle ich mir magisch vor."

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Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

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Getty Images Der "Twilight"-Cast im Jahr 2012

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Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

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