Ben Affleck und Jennifer Garner sind echtes Eltern-Dreamteam

Obwohl ihre Ehe schon lange Geschichte ist, sind Ben Affleck (53) und Jennifer Garner (54) als Eltern nach wie vor ein eingespieltes Team. Die beiden Schauspieler, die 2015 ihre Trennung bekannt gaben und ihre Scheidung drei Jahre später abschlossen, ziehen ihre drei gemeinsamen Kinder Violet, Fin und Samuel auch heute noch eng vereint groß. Ob bei Schulveranstaltungen, Familienausflügen oder besonderen Meilensteinen im Leben der Kinder – die einstigen Eheleute sind regelmäßig gemeinsam für ihren Nachwuchs da und präsentieren dabei eine harmonische Co-Elternschaft, die in Hollywood nicht selbstverständlich ist.

Ein besonders schönes Beispiel für diesen Zusammenhalt zeigte sich, als alle drei Kinder an Bens Hochzeitsfeier mit Jennifer Lopez (56) in Georgia teilnahmen und bei der Zeremonie gemeinsam in Weiß gekleidet auftraten. Auch Violets Auftritte sorgen immer wieder für Gesprächsstoff: Jennifer beschrieb ihre älteste Tochter einmal gegenüber The Hollywood Reporter als "hypeartikuliert" und erzählte, dass Violet sogar vor der California State Assembly über die Belastung durch Paparazzi gesprochen habe. Samuel hingegen sorgte 2022 für ganz andere Schlagzeilen, als er beim Autokauf mit Ben und J.Lo versehentlich einen Lamborghini in einen geparkten BMW rangierte – Jennifers Reaktion darauf soll laut einem Insider gegenüber HollywoodLife alles andere als amüsiert gewesen sein.

Ben und Jennifer lernten sich 2004 kennen und heirateten im Jahr 2005 auf den Turks- und Caicosinseln. Beide betonen immer wieder, wie wichtig ihnen ihre Kinder sind. "Die einzige Biografie, die noch etwas braucht, ist die, die in den Herzen eurer Kinder geschrieben steht", sagte Ben in einem Interview mit Good Morning America. Jennifer erklärte in einem Interview mit Today: "Ich versuche, das Beste aus mir zu machen, und vertraue darauf, dass sie mich genauso genau beobachten, wenn ich etwas richtig mache, wie wenn ich ein Stoppschild ignoriere." Gegenüber dem Magazin Vanity Fair sprach sie bereits kurz nach der Trennung offen darüber, wie sehr die Kinder ihren Vater lieben: "Du solltest ihre Gesichter sehen, wenn er zur Tür hereinkommt. Und wenn du siehst, wie sehr deine Kinder jemanden so aufrichtig und von ganzem Herzen lieben, dann wirst du dich mit dieser Person anfreunden."

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars, Februar 2013

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Instagram / jennifer.garner Ben Affleck mit seinen beiden Töchtern Violet und Seraphina

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024