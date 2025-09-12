Die YouTube-Serie "Manhunt" geht in die dritte Staffel

Die beliebte YouTube-Serie Manhunt kehrt für eine dritte Staffel zurück und verspricht Spannung pur: Die Show fordert die Teilnehmer heraus, mehrere Tage gegen eine unerbittliche Task Force in New York zu überstehen. Zu den prominenten Teilnehmern zählen der Fitness-Influencer Flying Uwe (38) sowie der Survival-YouTuber Fabio Schäfer. Neben ihnen messen sich neun weitere Abenteurer, darunter auch bekannte Streamer und Influencer wie die DJane Anika Sintica und der Freerunner Etienne.

Die Produzenten haben eine bunte Mischung an Kandidaten zusammengestellt, die mit verschiedenen Hintergründen und Fähigkeiten für viele Überraschungen sorgen könnten. Neben Flying Uwe, der bereits an der vierten Staffel von 7 vs. Wild teilgenommen hat, sind auch andere bekannte Gesichter Teil des neuen Line-ups. Sabrina Outdoor, Marco von TaccosWorld, der ehemalige Boxer Ferhat und Reise-Influencer Daniel Jungl sind ebenso dabei. Zudem wird Wildcard-Gewinnerin Janna an den Start gehen.

Während sich die Teilnehmer der ersten Staffel durch Wien schlagen mussten, führte die zweite Runde "Manhunt" nach Bangkok. Die Community ist begeistert von einer dritten Staffel in New York und kann den Start kaum erwarten. Unter den vielen Userstimmen sticht auch die von Fritz Meinecke (36) hervor, dem Schöpfer von "7 vs. Wild". "Let's go!", kommentierte er freudig erregt. Kürzlich hat das Format auf YouTube bekanntgegeben, dass die dritte Staffel am 2. November 2025 starten wird.

