Dritte "Manhunt" Staffel: Jäger verzweifeln an Spielerin

Sabrina Camlott, besser bekannt als "Sabrina Outdoor" aus Langenhagen, hält in der dritten Staffel der YouTube-Serie "Manhunt" eine Elite-Einheit in Atem. Die Abenteuerin gehört zu den letzten sechs von insgesamt neun Kandidaten, die in New York City von einer militärischen Spezialeinheit gejagt werden. Während die Profis versuchen, ein taktisches Muster in ihren Laufwegen zu erkennen, bleibt Sabrina unberechenbar und permanent in Bewegung. Ihre Strategie, jeden Moment zu nutzen, um Strecke zu machen, brachte ihr am zweiten Tag eine beeindruckende Leistung von 96.263 Schritten ein – umgerechnet etwa 70 Kilometer zu Fuß.

"Manhunt" kombiniert das bekannte Räuber-und-Gendarm-Prinzip mit hochmoderner Überwachungstechnik und engagierten, top-durchtrainierten Huntern, die die Teilnehmer durch die Straßen New Yorks verfolgen. Ziel ist es, über 96 Stunden hinweg unentdeckt zu bleiben und dabei Aufgaben zu lösen. Obwohl Sabrina bereits durch Mitspieler Fabio Schäfer enttarnt wurde, gelang es ihr bislang, den Jägern zu entwischen. Ihre unvorhersehbare Bewegungsstrategie macht es der Spezialeinheit schwer, sie zu durchschauen. Inzwischen wurde sie intern als priorisiertes Ziel markiert, doch ihr hoher Bewegungsradius sorgt immer wieder dafür, dass andere Spieler gefasst werden.

Die aktuelle Staffel von "Manhunt" sorgt nicht nur durch Sabrina für Aufmerksamkeit. Neben der YouTuberin testen auch bekannte Gesichter wie der Fitness-Influencer Flying Uwe (38) und andere Streamer ihre Grenzen im Format. Flying Uwe, der für seine Fitness bekannt ist, konnte sich bisher ebenfalls gut durchschlagen. Die Show, die jede Woche mittwochs und sonntags auf YouTube ausgestrahlt wird, begeistert durch die Mischung aus Spannung und Survival-Fitness. Sabrina hat mit ihrem Durchhaltevermögen und ihrer schier endlosen Energie jetzt schon Eindruck in der Survival-Szene hinterlassen und zeigt, dass sie trotz enthüllter Identität schwer zu fassen ist.

Manhunt, Manhunt Media Youtube-Serie "Manhunt", Staffel 3 2025

Instagram / sabrinaoutdoor Sabrina Outdoor, September 2025

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Influencer und Sportler

