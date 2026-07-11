König Charles, Bezos und Co.: So teuer war ihr Jawort

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben am Freitag geheiratet – und damit erneut bewiesen, dass Promihochzeiten wahre Kostenschlachten sein können. Allein das New York City Police Department hatte bei der Absicherung der Veranstaltung alle Hände voll zu tun: 11 Straßen wurden gesperrt, um Fans daran zu hindern, sich dort zu versammeln. Die Genehmigung für eine Veranstaltung dieser Größenordnung, die Straßensperrungen erfordert, kann laut der New York Times bis zu 66.000 Dollar pro Tag kosten. Auch die Miete des Madison Square Garden ist alles andere als ein Schnäppchen. Eine anonyme Hochzeitsplanerin schätzte die Kosten der Hochzeit bei CNN auf bis zu 20 Millionen Dollar. Doch an die teuerste Hochzeit der Geschichte kommt das Paar trotzdem nicht heran.

Damals, im Juli 1981, gaben König Charles III. (77) und Prinzessin Diana (†36) im Rahmen einer rauschenden Feier ihr Jawort in der St. Paul's Cathedral in London. Über 3.500 Gäste wohnten der Zeremonie bei, das ikonische, maßgeschneiderte Brautkleid von Diana wurde zur Legende. Umgerechnet auf die heutige Kaufkraft kostete laut Vanity Fair das royale Spektakel schätzungsweise rund 139,5 Millionen Dollar. Aber auch für andere Royals ging das Jawort richtig ins Geld. Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) scheuten ebenfalls keine Kosten und Mühen: Ihre Hochzeit schlug mit geschätzten 54,9 Millionen Dollar zu Buche, rund 600 Gäste feierten mit – darunter Oprah Winfrey (72), Idris Elba (53) und Elton John (79), der bei der Feier sogar live auftrat.

Doch nicht nur Royals, auch Superreiche wie Jeff Bezos (62) zeigen, wie luxuriös ein Jawort ausfallen kann. Der Amazon-Gründer und seine Partnerin Lauren Sánchez (56) verwandelten 2025 ganz Venedig in eine Hochzeitsbühne: Für ihre Feier in Venedig sollen rund 10,3 Millionen Dollar ausgegeben worden sein. Der Amazon-Gründer habe dabei nichts dem Zufall überlassen: exklusive Orte, aufwendige Empfänge und eine Gästeliste voller Stars. Venedig wurde durch die Yachten der Prominenten regelrecht zur Bühne der Feierlichkeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana bei der Hochzeit 1981

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig, Juni 2025