Katie Price' Ehemann Lee Andrews wurde erneut festgenommen

Neuer Schock für Katie Price (48): Ihr Ehemann Lee Andrews soll in Dubai erneut festgenommen worden sein – nur einen Monat nach seiner Entlassung aus dem berüchtigten Al-Awir-Gefängnis. Wie die "Sun" unter Berufung auf Insider berichtet, sei der Unternehmer am Freitag (10. Juli) von der Polizei aufgegriffen und in eine Wache in der Wüste, die Lahab-Polizeistation, gebracht worden. Demnach kämpfe Lee aktuell darum, eine Geldstrafe von angeblich 120.000 Pfund (140.000 Euro) aufzutreiben. Während er in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit seinen rechtlichen Problemen beschäftigt ist, befindet sich Katie in Großbritannien, wo sie ihre neue Sky-Dokumentation vorstellt.

Gegenüber dem Boulevardblatt will ein Bekannter des Realitystars behauptet haben, Lee habe sich kurz nach seiner Festnahme bei einem Freund gemeldet. "Sie haben mich verhaftet. Katie muss mich vielleicht auslösen. Wir müssen mit einem GoFundMe Lärm machen", soll er demnach gesagt haben. Laut dem Bericht sei Lee bereits in den Tagen vor dem neuen Polizeieinsatz extrem angespannt gewesen, weil er dringend Geld für offene Verbindlichkeiten beschaffen wollte. Dokumente, auf die sich die britische Presse beruft, listen demnach verschiedene Schuldenposten auf – darunter mehrere zehntausend Euro für einen Mietwagen sowie Forderungen einer Anwaltskanzlei in den Emiraten. Ein Vertreter von Lee erklärte gegenüber der "Sun", der Geschäftsmann habe vor Gericht um eine 14-tägige Frist gebeten, weil er aktuell keinen Zugriff auf sein Bankkonto habe und seine Frau sich derzeit im Ausland befinde. Lee habe zugesichert, das Geld selbst aufbringen zu wollen.

Für die ohnehin schon turbulente Beziehung des Paares ist die jüngste Entwicklung ein weiterer öffentlich ausgetragener Belastungstest. In Interviews und Podcasts schwärmte Katie von Lee und betonte zuletzt immer wieder, dass sie ihn aus Überzeugung an ihrer Seite habe. Gleichzeitig räumte sie ein, dass die Ehe zu einem "gimmicky joke" geworden sei. In der ITV-Sendung "This Morning" erzählte die ehemalige Glamour-Ikone nun, dass ihre Familie ihren Partner bislang nicht kennenlernen möchte und sich klar von ihm distanziere. "Wenn ihr euch meinen Dokumentarfilm anseht, werdet ihr sehen, wie oft mich Männer enttäuscht haben. Sie beschützen mich, weil sie nicht wollen, dass mich noch ein weiterer Mann ausnutzt oder zerbricht. Ich bin in Therapie. Ich werde nicht zulassen, dass mich noch ein weiterer Mann zerbricht oder ausnutzt", so Katie.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane