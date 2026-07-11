Beim Besuch in UK: Prinz Harry erwähnt seinen Bruder William

Prinz Harry (41) sorgt bei seinem aktuellen Besuch in Großbritannien für einen seltenen Moment, in dem es auch um seinen Bruder Prinz William (44) geht. Bei einem Termin in einem Kinderkrankenhaus spricht der Royal mit dem zwölfjährigen Patienten Alec Hill, der mit einer seltenen Chromosomenveränderung und einer schweren Immunschwäche lebt und im Rollstuhl sitzt. Als das Gespräch auf Fußballvereine kommt, verrät Harry, dass er früher Arsenal-Fan war und fragt Alec nach dessen Lieblingsclub. Als der Junge Aston Villa nennt, erwähnt Harry überraschend: "Aston Villa – mein Bruder unterstützt Aston Villa." Anschließend plaudert der Herzog von Sussex mit dem Teenager noch über den Europa-League-Triumph von Aston Villa in diesem Jahr.

Der kurze Austausch fällt vor allem deshalb auf, weil Harry und William seit Längerem als zerstritten gelten und öffentliche Äußerungen übereinander extrem selten geworden sind. Britische Medien heben hervor, dass die Brüder seit Jahren keine gemeinsamen Auftritte mehr absolviert haben und sich auch bei offiziellen Terminen konsequent aus dem Weg gehen. Zwar gab es rund um den Tod von Queen Elizabeth II. (†96) einen Moment der Nähe, als die beiden gemeinsam mit ihren Ehefrauen in Windsor auftraten, doch von einer dauerhaften Annäherung kann bisher keine Rede sein. Vor diesem Hintergrund wirkt schon eine beiläufige Bemerkung wie jene über Williams Lieblingsverein für viele Beobachter bemerkenswert: Sie zeigt, dass Harry seinen Bruder im persönlichen Gespräch mit Fans und Betroffenen nicht völlig ausklammert.

Bei seinem UK-Besuch kam es außerdem zu einem besonderen Treffen. Laut dem Magazin Hello! reiste Harry nach seinem Auftritt in Birmingham weiter nach Gloucestershire. Dort soll er auf Highgrove House gemeinsam mit Herzogin Meghan (44), Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) angekommen sein. König Charles (77) und Königin Camilla (78) sollen die kleine Familie privat empfangen haben. Es war das erste bestätigte Treffen von Vater und Sohn seit rund zehn Monaten. Für seine Kinder war es das erste Mal seit rund vier Jahren.

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

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Getty Images Prinz Harry mit Kelly Hill und Stuart Hill und Alec Hill anlässlich 20 Jahre WellChild Nurse

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern