Prinz Harry strahlt bei Invictus Event trotz Meghans Absage

Prinz Harry (41) zeigte sich bei den Veranstaltungen rund um die Invictus Games in Birmingham von seiner strahlenden Seite: Der Royal mischte dort einen ganzen Nachmittag lang bei verschiedenen Sportaktionen mit und wirkte dabei gelöst und gut gelaunt. Wie das Portal TMZ berichtet, warf Harry sich unter anderem beim Pickleball, beim Rollstuhlrugby und bei Hybrid-Athletics-Übungen mit Profis ins Zeug. Ein besonderes Highlight: Auf Fotos ist zu sehen, wie sein Gesicht bei einem Videotelefonat förmlich aufleuchtete und er sein typisches Sussex-Lächeln zeigte. Auffällig fehlte an seiner Seite jedoch Herzogin Meghan (44), die ihren geplanten Auftritt kurzfristig abgesagt haben soll.

Laut Berichten entschied sich Meghan, die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken sausen zu lassen, während Harry allein vor Ort die Veteranen und Athletinnen und Athleten unterstützte. Direkt im Anschluss an den sportlichen Tag reiste der Herzog von Sussex weiter nach Highgrove House, dem privaten Landsitz von König Charles III. (77) in der Grafschaft Gloucestershire. Dort kam es zu einem besonderen Familientreffen: Wie der britische Sender ITV berichtet, trafen Harry und Meghan dort gemeinsam mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auf Charles und Königin Camilla (78). Es handelte sich demnach um einen rein privaten Besuch, der bewusst ohne offizielle Fotos oder weitere Details ablief. Für Charles und Camilla war das Wiedersehen mit Archie und Lilibet etwas Besonderes, denn zuletzt sollen sie die Enkel 2022 gesehen haben, als beide noch Kleinkinder waren. Seitdem hat sich viel in ihrem Leben verändert. Nicht anwesend waren Prinz William (44), Prinzessin Kate (44) und deren Kinder.

Harry hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr ihm die Invictus Games am Herzen liegen, die er 2014 ins Leben gerufen hatte. Bei der Ankündigung der Spiele beschrieb Harry, wie er selbst miterlebt habe, dass Sport das Leben verwundeter und kranker Soldaten positiv beeinflussen könne. Bei der Abschlussfeier der Invictus Games 2025 in Kanada richtete er bewegende Worte an die Familien und Angehörigen der Athletinnen und Athleten. Damals begleitete Meghan ihn – und sorgte prompt für Schlagzeilen: Sie trug Outfits, die auf ihrer Plattform OneOff auftauchten – einer KI-gestützten Mode-App, bei der sie sowohl Investorin als auch Partnerin ist und über die Fans Kleidungsstücke kaufen können, die sie öffentlich trägt. Angesichts des wohltätigen Charakters der Veranstaltung hielten dies einige Fans und Kommentatoren für unangebracht.

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Getty Images Beim Invictus-"1 Year To Go"-Event in Birmingham: Pickleball-Session mit Prince Harry, Duke of Sussex

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Getty Images Prince Harry spielt Rollstuhlrugby beim Invictus "1 Year To Go" Event in Birmingham

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Invictus Games 2025 in Vancouver