So meisterten Brad Paisley und Frau Taylor-Heirat ohne Handy

Ashley Williams (47) hat über Taylor Swifts (36) Hochzeit mit Travis Kelce (36) gesprochen und ein paar Details zu der Einladung ihrer Schwester Kimberly Williams-Paisley (54) und von Brad Paisley (53) verraten. Wie Ashley im Podcast "Pause Rewind" erzählte, waren Kimberly und Brad am 3. Juli bei der Promihochzeit im Madison Square Garden in New York City dabei. Besonders überraschend: Die Einladung zu dem Star-Event soll offenbar ganz lässig per SMS gekommen sein. Vor Ort wartete dann aber eine klare Regel auf die Gäste, denn ihre Handys mussten sie bei der Feier abgeben.

Genau das habe Kimberly laut Ashley im Vorfeld ziemlich beschäftigt. Die Schauspielerin habe sich gefragt, was sie machen soll, wenn sie etwa zur Toilette geht und danach ohne Smartphone nicht mehr weiß, wo sie hinmuss oder wen sie wiederfinden kann. Ashley schilderte im Podcast deshalb auch die Strategie ihrer Schwester und ihrer Begleitung: Die Lösung sei gewesen, nicht allein loszuziehen. Auch Brad musste sich auf die handyfreie Feier einstellen. Laut Ashley kaufte der Sänger extra eine klassische Armbanduhr, weil selbst Apple Watches nicht erlaubt gewesen seien. Während Brad im schwarzen Smoking erschien, trug Kimberly ein schulterfreies Kleid von Theia mit lilafarbenen Blumenstickereien.

Neben der Gästeliste mit fast 1.000 bekannten Namen sorgten Taylor Swift und Travis Kelce auch noch mit einer großzügigen Geste für Aufmerksamkeit. Das frischverheiratete Paar spendete laut der Quelle mehr als 22,7 Millionen Euro an mehrere Wohltätigkeitsorganisationen. Dazu gehörte auch The Store in Nashville, ein Projekt, das Brad und Kimberly unterstützen. Brad bedankte sich dafür bereits auf Instagram und schrieb: "Ich möchte mir einen Moment nehmen, um Taylor und Travis besonders für ihre großartige Spende zu danken und ihnen zu ihrer bevorstehenden Hochzeit zu gratulieren!" Kimberly und Brad sind seit vielen Jahren verheiratet.

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Getty Images Kimberly Williams-Paisley und Brad Paisley bei "A Country Thing Happened On The Way To Cure Parkinson's" in Nashville

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Getty Images Ashley Williams, Schauspielerin

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026