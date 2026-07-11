So bodenständig lebte Prinz William als Junge im Internat

Im Jahr 1990 begann Prinz William (44) sein Leben als Internatsschüler an der Ludgrove School im englischen Wokingham, Berkshire – und das ausgerechnet in einer der turbulentesten Phasen seiner Familie. Während sein Vater König Charles III. (77) und seine Mutter Prinzessin Diana (†36) zunehmend in den Schlagzeilen landeten, lebte der heutige Prinz von Wales dort ein vergleichsweise normales Leben. Fotos der Schule aus dem Jahr 1989 zeigen schlichte Gemeinschaftsschlafräume mit cremefarbenen Wänden, roten Teppichen und grünen Vorhängen. Einzelbetten mit Holzrahmen, Nachttische und Stühle bildeten das Mobiliar – personalisiert lediglich durch Familienfotos und Poster. Es wird berichtet, dass William sich sein Zimmer mit fünf weiteren Mitschülern teilte. 1992 kam sein jüngerer Bruder Prinz Harry (41) ebenfalls zur Ludgrove School – im selben Jahr, in dem Charles und Diana ihre Trennung offiziell bekannt gaben.

Der Schulleiter Gerald Barber soll sich nach Berichten darum bemüht haben, die beiden Prinzen so gut wie möglich vor dem Interesse der Presse zu schützen, wie das Magazin Hello! berichtet. Dass ihm das weitgehend gelang, deutete Harry in seiner Autobiografie "Spare" an. Trotz der Enge, die das Zusammenleben mit über hundert Jungen mit sich brachte, beschrieb er, wie er nach dem Tod seiner Mutter Diana im August 1997 dennoch einen gewissen Schutzraum erfuhr: "Und dennoch glaube ich nicht, dass ein einziger Junge meine Mutter erwähnte, als das neue Schulhalbjahr begann. Aus Respekt? Wahrscheinlicher aus Angst. Ich selbst sagte niemandem etwas", erinnerte er sich. Neben dem Schulleiter, den Harry als "Legende" bezeichnete, spielten auch die Hausdamen eine wichtige Rolle. "Die Hausdamen umarmten uns, küssten uns, verbanden unsere Wunden, trockneten unsere Tränen", schrieb er.

William und Harry wechselten beide mit 13 Jahren von der Ludgrove School auf das renommierte Eton College – eine Schule, die für deutlich luxuriösere Einrichtungen bekannt ist, darunter ein 25-Meter-Schwimmbad mit verstellbarem Boden und ein zwei Kilometer langer Rudersee. Der Kontrast zur bescheidenen Ludgrove School war damit erheblich. Die Schule hatte den Brüdern in schwierigen Jahren offenbar dennoch viel gegeben: Geborgenheit, Normalität und den nötigen Abstand von einer Familiensituation, die weltweit für Aufsehen sorgte. Die Scheidung ihrer Eltern wurde 1996 offiziell vollzogen, ein Jahr vor Dianas tragischem Unfalltod in Paris.

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Getty Images Prinz William beim Besuch des Apricot Centre in Totnes

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Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

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Getty Images Prinzessin Diana, Andrew Gailey, Prinz Charles, Prinz Harry und Prinz William, 1995