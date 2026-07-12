Bei UK-Besuch: Prinz Harry überzeugt beim Yoga mit Ziegen

Prinz Harry (41) zeigte sich bei seinem aktuellen Großbritannien-Besuch von seiner besonders lockeren Seite: Am Samstag war der Royal beim Scotty’s Summer Festival auf Maxstoke Castle in Birmingham zu Gast und mischte dort bei mehreren Mitmachaktionen mit. Der Herzog von Sussex machte nicht nur beim Goat Yoga mit echten Ziegen mit, sondern lieferte sich auch noch eine fröhliche Wasserballonschlacht mit Kindern. Bilder von dem Event zeigen Harry in einem hellblauen Poloshirt und dunkler Hose auf der Matte, wie er einbeinig balanciert, während die Tiere um ihn herumspazieren. Außerdem nahm er sich Zeit für Selfies und für Gespräche mit Familien vor Ort. Wie unter anderem das Magazin People berichtet, handelte es sich um seinen vorerst letzten öffentlichen Termin während dieser Reise in das Vereinigte Königreich.

Bei dem Sommerfestival traf Harry auch Familien, die von Scotty’s Little Soldiers unterstützt werden. Für die Wohltätigkeitsorganisation, die sich um Kinder und Familien kümmert, die einen Angehörigen beim Militär verloren haben, ist er als globaler Botschafter im Einsatz. In einer Fragerunde sprach der Sohn von König Charles III. (77) auch über einen sehr persönlichen Familienbrauch rund um seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (†36). Laut People erzählte Harry: "Ja, wir backen Zitronen-Drizzle-Kuchen. Ich finde, Traditionen sind wirklich, wirklich wichtig. Besonders, wenn sie süß sind." Demnach begehen Harry, seine Frau Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auf diese Weise Dianas Geburtstag und den Jahrestag ihres Todes.

Der Auftritt in Birmingham folgte kurz nach einem privaten Familientreffen, über das zuletzt ebenfalls berichtet wurde. Demnach sollen Harry, Meghan, Archie und Lilibet einen persönlichen Termin mit König Charles III. und Königin Camilla (78) im Highgrove House gehabt haben. Für die Sussexes wäre es eines der seltenen Zusammentreffen mit der königlichen Familie in den vergangenen Jahren gewesen. Umso auffälliger war nun Harrys entspannte Stimmung bei dem Festival. Gerade bei Terminen mit Kindern und Familien zeigt sich der Royal immer wieder nahbar und offen. Dass er dabei die Erinnerung an seine Mutter mit einem einfachen Familienritual wachhält, gibt auch einen kleinen Einblick in den privaten Alltag mit Meghan und den Kindern.

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Getty Images Prinz Harry, Duke of Sussex, nimmt am Goat Yoga beim Scotty’s Summer Festival auf Schloss Maxstoke in Birmingham teil

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Getty Images Prinz Harry bei einem Goat-Yoga-Kurs beim Scotty’s Summer Festival in Maxstoke Castle

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Getty Images Bei Scotty's Summer Festival: Prinz Harry macht bei einer Goat-Yoga-Session mit

Getty Images Prinz Harry nimmt an einer Goat-Yoga-Stunde beim Scotty’s Summer Festival auf Schloss Maxstoke teil

Getty Images Wasserschlacht beim Scotty's Summer Festival: Prince Harry spielt mit dem 3-jährigen River auf dem Gelände von Maxstoke Castle