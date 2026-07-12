"Free Willy"-Comeback: Russos verfilmen 90er-Klassiker neu

Ein absoluter Kultfilm der Neunziger kommt zurück: "Free Willy" soll neu verfilmt werden. Wie der Hollywood Reporter berichtete, tun sich dafür Originalstudio Warner Bros. und die Produktionsfirma AGBO zusammen, die hinter den Russo-Brüdern steckt. Joe Russo (54) und Anthony Russo (56) sind vor allem als Regisseure bekannt, die das Marvel Cinematic Universe mitgeprägt haben. Gemeinsam führten sie Regie bei Blockbustern wie "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame". Das Duo ist damit ein wahrer Garant für milliardenschwere Kinoerfolge – und bringt nun genau diese Power in die Neuauflage des Walfilm-Klassikers.

Auch das Autorinnen-Duo, das für das Drehbuch verantwortlich ist, kommt mit reichlich Erfahrung aus dem Marvel-Universum. Mary-Margaret Kunze und Jade Halley Bartlett, die bereits gemeinsam an "Miller's Girl" gearbeitet haben, wurden für das Remake verpflichtet. Kunze ist dabei als langjährige Marvel-Produzentin bekannt und wirkte an Serien wie "Marvel's Daredevil" und "Agents Of S.H.I.E.L.D." mit. Wann der neue "Free Willy" in die Kinos kommen soll und ob die Geschichte des Originals neu erzählt oder in eine andere Richtung gelenkt wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Das Original aus dem Jahr 1993 erzählt die Geschichte des Jugendlichen Jesse und seiner Freundschaft zum Orca-Wal Willy – eine Coming-of-Age-Geschichte, die damals über 131 Millionen Euro an den weltweiten Kinokassen einspielte und damit zum echten Kassenschlager wurde. Mit AGBO haben die Russo-Brüder übrigens schon einige bemerkenswerte Projekte auf den Weg gebracht, darunter den Actionhit "Extraction" mit Chris Hemsworth (42) sowie den Oscar-Abräumer "Everything Everywhere All At Once". Derzeit arbeiten sie außerdem an einem neuen "John Rambo"-Film mit Noah Centineo (30).

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Jason James Richter in "Free Willy"

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Getty Images Noah Centineo bei der Premiere zu "Warfare"

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Getty Images Anthony Russo, Filmproduzent

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