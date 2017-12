Dieser Film geht auch heute noch ans Herz! Millionen von Menschen strömten vor 24 Jahren ins Kino, um den Abenteuerstreifen "Free Willy" zu sehen. Die berührende Geschichte eines Teenagers, der sich mit einem Killerwal anfreundet und dem Tier das Leben rettet, machte Hauptdarsteller Jason James Richter (37) über Nacht zum Weltstar. Nach zwei Fortsetzungen konnte er aber nicht mehr an den großen Erfolg anknüpfen und hängte die Schauspielerei an den Nagel. Nach mehreren Jahren als Gitarrist kehrte er schließlich als Produzent ins Rampenlicht zurück. Auch die Leidenschaft, in andere Rollen zu schlüpfen, scheint zurückgekehrt zu sein: Nächstes Jahr kommen gleich vier Filme mit dem Star ins Kino. Orca Keiko ereilte ein weniger glückliches Schicksal: Nachdem auch er nach Jahren der Gefangenschaft endlich ins Meer entlassen wurde, starb er an einer Lungenentzündung.