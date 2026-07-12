Jennifer Garner macht Lust auf "30 über Nacht"-Reboot

Bei der Premiere von "The Five Star Weekend" in Los Angeles sorgt Jennifer Garner (54) jetzt für Vorfreude auf das Reboot des Kultfilms "30 über Nacht". Jennifer, die den Kultfilm von 2004 einst selbst an der Seite von Mark Ruffalo (58) prägte, ist bei der neuen Version als ausführende Produzentin dabei. Die Schauspielerin verriet gegenüber E News, dass sie sich vor allem darüber freut, dass der Film eine Hommage an den verstorbenen Regisseur Gary Winick ist. Der Regisseur, der bei dem Original von 2004 Regie führte, starb nach dem Dreh an einem Hirntumor. "Ich fühle, dass das Erbe unseres Regisseurs Gary Winick weiterlebt", sagte Jennifer. "Das macht mich so glücklich."

In dem Reboot übernimmt Emily Bader die Hauptrolle, an ihrer Seite ist Logan Lerman (34) zu sehen. Zu ihrer Nachfolgerin in der Hauptrolle äußerte sie sich sehr herzlich: "Die kleine Emily – sie ist so bezaubernd" und macht damit deutlich, wie gern sie die Kultrolle weiterreicht. Über den Inhalt des neuen Films hält sich Jennifer noch sehr bedeckt. Konkrete Plot-Details bleiben streng geheim, selbst vor ihr. "Ich weiß nicht wirklich, was es wird", räumte sie ein. "Aber ich glaube, die Leute werden riesigen Spaß dabei haben, es zu schauen."

Jennifer spricht in letzter Zeit öfter offen und persönlich über prägende Stationen ihrer Karriere. Erst vor Kurzem blickte sie emotional auf verschiedene Projekte aus drei Jahrzehnten in Hollywood zurück und sprach dabei nicht nur über große Erfolge, sondern auch über besonders intensive Dreherfahrungen. Dass "30 über Nacht" für sie bis heute ein spezieller Film ist, passt dazu. Privat ist Jennifer Mutter von drei Kindern. In einem Podcast mit Kylie Kelce (34) hatte sie bereits erzählt, dass der Kultfilm in ihrer Familie früher immer wieder für peinliche Momente sorgte, wenn er etwa auf Kindergeburtstagen oder Übernachtungen lief.

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Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

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Getty Images Samuel Ball, Jennifer Garner, Mark Ruffalo und Judy Greer, 2004

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Imago Jennifer Garner mit ihren Kids Violet Affleck und Samuel Affleck in Los Angeles, 2024