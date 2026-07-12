"Heißer Bond-Bösewicht": Schweizer Trainer wird zum Netz-Hit

Obwohl die Schweiz inzwischen aus der WM ausgeschieden ist, sorgt Nati-Coach Murat Yakin (51) weiterhin für Schlagzeilen – diesmal abseits des Fußballplatzes. In der Sendung "Fox After Hours with James Corden" nahm der britische Entertainer James Corden (47) den Nati-Coach zuletzt aufs Korn und machte sich über seinen Look lustig. Dabei wurden Vergleiche mit Dealer-Figuren aus der Serie Breaking Bad gezogen, und Yakin wurde als Bond-Bösewicht bezeichnet. Doch der 51-Jährige ließ das nicht einfach auf sich sitzen.

Der Schweizer Fußballverband schickte Corden nämlich eine Video-Antwort des Trainers, die der Moderator in seiner Sendung einspielte. Darin sitzt Yakin in einem Ledersessel, bei gedimmtem Licht und dramatischer Musik – ganz im Stil eines Bond-Films. "Hallo James! Wir Schweizer sind keine Bösewichte. Wir sind präzise wie eine Schweizer Uhr. Verlässlich wie eine Schweizer Bank. Süß wie Schweizer Schokolade. Und hungrig wie die Steinböcke in unseren wunderbaren Bergen", erklärt er im Clip. Am Ende schaut Yakin direkt in die Kamera, schiebt die Brille halb herunter und zwinkert. Im Studio brach daraufhin riesiger Jubel aus. Corden selbst war begeistert: "Wie großartig ist das? Wir konnten es nicht glauben. Wir lieben das!"

Der selbstironische Auftritt passt zu dem Hype, der sich schon seit der Europameisterschaft 2024 um Murat aufgebaut hat. Damals erklärten zahlreiche Userinnen und User den Coach im Netz zum Schwarm, schwärmten von seinem Salz-und-Pfeffer-Look und seinen eleganten Outfits. In Kommentaren wird der frühere Profi inzwischen immer wieder mit Hollywoodstar George Clooney (65) verglichen. Fashion-Expertin Sharon Jost analysierte den neuen Fußball-Herzschwarm im Gespräch mit 20 Minuten und betonte dabei vor allem seine ruhige Ausstrahlung, den stilvollen, oft dunkel gehaltenen Look und das selbstbewusste, aber unaufgeregte Auftreten. All das macht Murat für viele Fans zum unerwarteten Sexsymbol auf der Trainerbank.

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Imago Murat Yakin beim WM-Viertelfinale Argentinien gegen Schweiz in Kansas City

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Getty Images Murat Yakin jubelt nach dem Elfmetersieg der Schweiz gegen Kolumbien bei der WM 2026 in Vancouver

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Getty Images Murat Yakin bei einer Pressekonferenz vor dem Europapokal-der-Pokalsieger-Finale 1998 in Stockholm

Imago Murat Yakin beim WM-Viertelfinale Argentinien gegen Schweiz in Kansas City