Jesse Eisenberg wäre sofort bereit für "Die Unfassbaren 4"

Jesse Eisenberg (42) kann offenbar gar nicht schnell genug wieder in die Welt der Magie eintauchen: Der Schauspieler, der in der "Die Unfassbaren"-Reihe den selbstbewussten Straßenmagier J. Daniel Atlas verkörpert, ließ gegenüber The Wrap keinen Zweifel daran, dass er für einen vierten Teil sofort unterschreiben würde. "Ehrlich gesagt würde ich 'Die Unfassbaren 4' lieber machen als alles andere. Ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt wie bei dieser Rolle", schwärmte der Schauspieler in dem Interview und ging genauer auf die Wirkung der Figur ein.

Normalerweise spiele er oft eher düstere Charaktere, bei Atlas sei das anders. "Aber wenn ich diesen selbstbewussten, arroganten Magier spiele, denke ich jeden Tag: 'Das war fantastisch.' Es ist die einzige Rolle, bei der ich aufrecht stehen und ein schickeres Outfit tragen kann. Es ist mein Happy Place", erzählte Jesse. Regisseur Ruben Fleischer hatte bereits vor Kurzem gegenüber dem Hollywood Reporter preisgegeben, dass Teil vier in Arbeit ist. Demnach sollen diesmal möglichst viele bekannte Figuren gemeinsam auftauchen, darunter Woody Harrelson (64), Isla Fisher (50), Dave Franco (41), Justice Smith (30), Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Lizzy Caplan (44) und auch Mark Ruffalo (58). Außerdem soll nach Möglichkeit sogar Michael Caine (93) wieder mit an Bord sein.

Schon im November 2025 gab es einen Vorgeschmack darauf, wie groß das Comeback der Reihe werden soll. Neben den üblichen Verdächtigen stand eine neue Generation Illusionisten bereit. Die Richtung war damit schon früh gesetzt: mehr Figuren, mehr Tricks, mehr Tempo. Auch deshalb dürfte ein vierter Film für Fans besonders spannend werden, wenn tatsächlich fast alle bekannten Zauberkünstler zusammengeführt werden. Das zeigt sich zumindest an den Kinokassen: Die gesamte Filmreihe hat bislang weltweit rund 932 Millionen Dollar eingespielt – ein eindrucksvoller Erfolg, der die Fortsetzungspläne mehr als nachvollziehbar macht.

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Getty Images Jesse Eisenberg bei The 24 Hour Musicals 2025 im Lynn F. Angelson Theater in New York City

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LEONINE Studios "Die Unfassbaren 3" Kino-Plakat

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Getty Images Cast und Team von "Die Unfassbaren 3" bei der New-York-Premiere im Lighthouse at Chelsea Piers, 2025