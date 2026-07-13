Ex-FC-Bayern-Spieler Benjamin Pavard ist Vater geworden

Für Benjamin Pavard ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen: Der ehemalige FC-Bayern-Star ist zum ersten Mal Vater geworden! Am Sonntag verkündete der französische Fußballprofi die freudige Neuigkeit auf Instagram und präsentierte seinen Followern gleich mehrere herzerwärmende Kuschelfotos mit seinem Neugeborenen. "Meine ganze Welt, unser größter Segen", schrieb der Kicker zu dem emotionalen Beitrag und verriet dabei auch den Namen seiner Tochter: Lena Rose Pavard. Seine Ehefrau Kleofina Pnishi brachte das Mädchen bereits am 17. Juni zur Welt.

Die Fotos, die Benjamin teilte, gewähren intime Einblicke in die ersten Tage als frischgebackene Familie. Zu sehen ist unter anderem die winzige Hand des Neugeborenen mit dem rosafarbenen Krankenhausbändchen, auf dem "Pavard Lena Rose" und das Geburtsdatum stehen. Ein weiteres Bild zeigt den stolzen Papa, wie er die Babyschale behutsam durch den Krankenhausflur trägt. Unter dem Beitrag ließen es sich auch Ex-Bayern-Kollegen nicht nehmen, dem Fußballer zu gratulieren – darunter Eric Maxim Choupo-Moting (37) und Torhüter Yann Sommer (37), die mit roten Herz-Emojis reagierten.

Benjamin und Kleofina sind seit 2022 ein Paar. Im Juli 2025 heirateten der Abwehrspieler und die französische Schauspielerin in einer romantischen Zeremonie in Italien. Nun, rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit, macht die kleine Lena Rose ihr Familienglück perfekt. Auf dem Rasen blickt Benjamin ebenfalls auf eine außergewöhnliche Karriere zurück: 2019 wechselte er vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München, wo er unter anderem das historische Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und UEFA Champions League feierte. Den vorläufigen Höhepunkt markierte das entscheidende Tor im Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft im Februar 2021. Seinen Weltmeistertitel hatte er bereits 2018 mit der französischen Nationalmannschaft gewonnen.

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Instagram / benpavard21 Benjamin Pavard und seine Ehefrau Kleofina Pnishi mit ihrem Baby Lena Rose Pavard

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Instagram / benpavard21 Benjamin Pavard und seine Ehefrau Kleofina Pnishi mit ihrem Baby Lena Rose Pavard

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Imago Benjamin Pavard vor dem Ligue-1-Spiel AS Monaco gegen Olympique de Marseille im Stade Louis II am 5. April 2026

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