Albtraum auf Ibiza: Frauke Ludowig erlebt böse Überraschung

Was als krönender Abschluss eines Familienurlaubs geplant war, entpuppte sich für Frauke Ludowig (62) als echter Albtraum. Die Moderatorin, die ihr Rezept für beruflichen Erfolg verraten hat, verbrachte kürzlich gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern Nele und Nika vier Tage auf Ibiza – laut eigener Aussage gegenüber RTL "der einzige Urlaub", den die Familie bisher gemeinsam geschafft habe. Zum Abschluss des Kurztrips mietete die Gruppe ein kleines Boot, denn Fraukes Ehemann besitzt einen eigenen Bootsführerschein. Doch der Ausflug aufs Meer verlief alles andere als entspannt.

"Ich bin eigentlich total seefest, aber gestern war es irgendwie ein Albtraum, weil es total windig war", schilderte die Moderatorin und ergänzte: "Es schaukelte die ganze Zeit von links nach rechts." Zunächst habe sie die Situation noch mit Humor genommen, doch je länger der Ausflug dauerte, desto schlechter sei es ihr gegangen. Die Rückfahrt brachte das Fass schließlich zum Überlaufen: Frauke wurde schwer seekrank. Statt ihr in dieser misslichen Lage zu helfen, griffen ihre Töchter kurzerhand zum Handy und filmten das Geschehen. "Wenn du so eine Familie hast, brauchst du auch keine Feinde mehr", kommentierte sie das trocken. Rückblickend zog die Moderatorin ein eindeutiges Fazit: "Es war wirklich einer der härtesten Tage meines Lebens." Den entsprechenden Clip teilte sie inzwischen auch auf ihrem Instagram-Kanal. "Das Leben ist eben nicht immer nur Sonnenschein, sondern es geht einem auch mal mies", begründete sie ihre Entscheidung, das Video mit ihren Fans zu teilen. Zurück an Land habe sie sich jedoch schnell wieder erholt und die letzten Stunden auf der Baleareninsel mit ihrer Familie in vollen Zügen genießen können.

Frauke Ludowig ist seit Jahrzehnten ein festes Gesicht bei RTL und vor allem als Moderatorin bekannt. Die gebürtige Norddeutsche, die am 10. Januar 1964 zur Welt kam, ist seit vielen Jahren verheiratet und hat zwei Töchter. Frauke teilt private Einblicke immer wieder gern mit ihrer Community, vor allem wenn es um Momente mit ihrer Familie geht.

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Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

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Imago Nele Ludowig und Frauke Ludowig beim Jubiläum 55 Jahre Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg

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Getty Images Frauke Ludowig und ihr Mann Kai Röffen im Oktober 2014