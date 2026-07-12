Ziege trifft Prinz Harry untenrum bei skurriler Yoga-Session

Bei einem ziemlich ungewöhnlichen Yoga-Workout hat Prinz Harry (41) am Samstag in Warwickshire für jede Menge Lacher gesorgt. Der Herzog von Sussex nahm beim Festival von Scotty’s Little Soldiers, einer Organisation für Kinder, die ein Elternteil im Militärdienst verloren haben, an einer Ziegen-Yoga-Session teil. Dort legte sich Harry in einem blauen Hemd und Stoffhose auf den Boden, während mehrere Ziegen um ihn herumtobten und über ihn hinwegstapften. Eines der Tiere landete dabei direkt in seinem Schritt. Der Royal reagierte prompt, lachte laut, zog reflexartig die Hände vor seinen Intimbereich und ließ sich von dem peinlich-lustigen Moment nicht aus der Ruhe bringen.

Für das ausgefallene Yoga-Erlebnis hieß es für Harry: hinlegen, durchatmen und die Tiere machen lassen. Insgesamt sechs Mutterziegen und ihre vielen Jungen bewegten sich über die Matten und die Körper der Teilnehmenden. Der Royal zeigte sich dabei völlig unerschrocken, legte sich flach auf den Rücken und ließ die neugierigen Vierbeiner über sich drüberklettern. Laut dem Telegraph wurde er sogar aufgefordert, den inneren "Goat" (auch Abkürzung für "greatest of all time") in sich zu spüren und die "Balance der Ziegen" zu verkörpern. Im Anschluss fütterte und streichelte Harry gemeinsam mit rund 200 Kindern und ihren Familien die Tiere und kam mit den jungen Gästen immer wieder ins Gespräch. Später ließ der Royal auch bei einer Wasserschlacht auf einem aufblasbaren Hindernisparcours seine verspielte Seite raus. Als ihn ein Junge mit einem Wasserballon mitten im Gesicht traf, scherzte Harry laut "Page Six": "Wie heißt du? Dich werde ich mir merken."

Der Besuch in Warwickshire bildete den Abschluss einer ereignisreichen Woche für Harry, der seit Montag alleine in London unterwegs war, um die Invictus Games 2027 in Birmingham zu bewerben. Ehefrau Herzogin Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet blieben zunächst in den USA, weil Harry laut Berichten keine steuerfinanzierte Sicherheitsbegleitung erhielt. Im Laufe der Reise fand der Royal jedoch eine Lösung, seine Familie doch nach Großbritannien zu holen. Wie der Buckingham Palace bestätigte, trafen Harry und Meghan am Freitag gemeinsam mit ihren Kindern bei König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) in Highgrove House ein. Es war das erste Mal seit über vier Jahren, dass Charles seine Enkelkinder sah – zuletzt hatte er sie beim Platinjubiläum von Königin Elizabeth II. im Jahr 2022 getroffen.

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Getty Images Prinz Harry bei einem Goat-Yoga-Kurs beim Scotty’s Summer Festival in Maxstoke Castle

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Getty Images Prinz Harry nimmt beim Scotty’s Summer Festival in Birmingham an Goat Yoga teil

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Getty Images Bei Scotty's Summer Festival: Prinz Harry macht bei einer Goat-Yoga-Session mit