Russisches Model geht jetzt als Erling-Haaland-Double viral

Die 24-jährige Moskauerin Anastasia Kostromitina modelt seit Jahren erfolgreich für internationale Marken, doch richtig berühmt wurde sie erst durch einen Clip ihrer Mutter. Die russische Influencerin Mariya Kostromitina, online als Mariya Kos bekannt, veröffentlichte ein augenzwinkerndes Instagram-Reel ihrer Tochter, die darin gezielt Mimik, Frisur und Torjubel des norwegischen Fußballstürmers Erling Haaland (25) nachstellte. Der Clip verbreitete sich rasend schnell über mehrere Plattformen hinweg und sammelte innerhalb kürzester Zeit Millionen Abrufe. Verstärkt wurde der Hype durch den Zeitpunkt: Erling spielte zu diesem Zeitpunkt bei der Weltmeisterschaft und war damit ohnehin im medialen Rampenlicht.

Nutzer weltweit verglichen Fotos und Videos der beiden und zeigten sich verblüfft über die Ähnlichkeit in Gesichtszügen, Blondhaar und Körpersprache. "Bei der Geburt getrennt" oder "Haalands Zwillingsschwester", hieß es online. Eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen dem Model und Fußballer besteht jedoch nicht. Anfangs fand Anastasia die vielen Vergleiche gar nicht gut. "Ich konnte nicht verstehen, warum ich mit einem männlichen Fußballspieler verglichen wurde", erklärte sie gegenüber "Newstime". Mittlerweile hat sich ihre Haltung jedoch komplett gedreht: In einem Interview beschrieb sie ihren Sinneswandel so: Ihr sei inzwischen klar geworden, dass die Ähnlichkeit mit einem so beeindruckenden Sportler eigentlich gar nichts Schlechtes sei. "Wenn die Leute lachen können, warum nicht? Ich kann schön sein, ich kann witzig sein." Auch ihr Partner soll die Parallelen längst locker nehmen und ihr trotzdem Komplimente machen.

Der plötzliche Ruhm bringt Anastasia inzwischen handfeste berufliche Vorteile. Ihr Management kann durch die stark gestiegene Reichweite deutlich bessere Konditionen bei Kooperationen aushandeln, und laut Medienberichten reihen sich derzeit mehrere Modemarken für Kampagnen mit ihr. Bereits vor dem viralen Moment hatte sie unter anderem für Unternehmen wie Uniqlo, Clarins und Dyson vor der Kamera gestanden. Der Hype um ihre Ähnlichkeit mit Erling verschafft ihr nun jedoch zusätzliche mediale Präsenz weit über die Modewelt hinaus, bis nach Afrika und in weitere internationale Fanszenen des Fußballs. Persönlich verfolgt Anastasia noch ein größeres Ziel: Am liebsten würde sie den Norweger einmal persönlich treffen und ein gemeinsames Foto mit ihm machen – ob es dazu kommt, ist bislang offen.

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Collage: Instagram / nas_kos, Imago Collage: Anastasia Kostromitina erinnert an Erling Haaland

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Instagram / nas_kos Anastasia Kostromitina im Direktvergleich mit Erling Haalnd

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Getty Images Erling Haaland im Viertelfinale der WM 2026 zwischen Norwegen und England in Miami Gardens