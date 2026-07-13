William, Kate und die Kids begeistern beim Wimbledonfinale

Strahlender Familienauftritt in Wimbledon: Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) haben am Sonntag gemeinsam mit ihren ältesten Kindern Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (11) das große Herrenfinale besucht. Um kurz nach 15 Uhr trafen die vier am All England Club ein und begrüßten gut gelaunt Fans, Mitarbeitende und Tennisstars. Wie britische Medien berichten, nahmen sie sich Zeit für Smalltalk mit Spieler Arthur Fery, der an diesem Tag seinen 24. Geburtstag feierte, bevor es für die Royals weiter Richtung Centre Court ging. Dort verfolgten sie das Endspiel zwischen Titelverteidiger Jannik Sinner (24) und Alexander Zverev (29) – ein royaler Familienausflug, der die Wimbledon-Besucher sichtbar begeisterte.

Modefans kamen einmal mehr bei Kate auf ihre Kosten: Die Prinzessin zeigte sich in einem auffälligen grünen Kleid mit asymmetrischem Schaldetail und fließenden Ärmeln, dazu trug sie bronzefarbene Accessoires und die traditionelle lila Wimbledon-Schleife. In der Spielerzone hinter dem Centre Court lächelte sie ununterbrochen, schüttelte Hände und plauderte mit Offiziellen und Sportlern, so der "Mirror". William erschien im dunkelblauen Anzug, Sohn George passte sich seinem Vater mit smartem Outfit an, während Charlotte in einem blauen Kleid mit Taillenband und Rüschenärmeln als kleiner Mini-Me ihrer Mutter begeisterte – eine ähnliche Farbe hatte Kate bereits bei einem früheren Turnierbesuch getragen. Der jüngste Sohn Prinz Louis (8) war diesmal nicht dabei, nachdem Kate jüngst am Rande des Turniers erzählt hatte, dass er sich brennend dafür interessiert, wie man Balljunge wird.

Für Kate ist Wimbledon längst mehr als nur ein sommerlicher Pflichttermin. Die Prinzessin ist seit Jahren leidenschaftlicher Tennisfan und als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club regelmäßig in den Royal Box-Reihen zu sehen. Bereits an den Vortagen der diesjährigen Championships hatte die dreifache Mutter die Anlage besucht, Tickets an wartende Fans verkauft, mit Kindern aus Förderprogrammen gesprochen und am Samstag die neue Wimbledonsiegerin Linda Noskova geehrt. In einer BBC-Dokumentation schwärmte sie einmal: "Ich habe Wimbledon immer geschaut, das gehörte zu meinem Aufwachsen dazu. Es ist so ein wesentlicher Teil des englischen Sommers." Ihren Kindern hat sie diese Begeisterung offenbar bereits weitergegeben: "Als Familie spielen wir viel", verriet die Royal 2024 – der Auftritt von George und Charlotte beim Finale dürfte da nur der nächste Schritt in der gemeinsamen Tennisliebe sein.

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Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court

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Getty Images Die Royals verfolgen das Wimbledon-Finale 2026

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Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz William und den Kindern auf dem Weg zum Wimbledon-Finale

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