Balkon-Umbau gestoppt: Die Beckhams scheitern mit Luxusplan

Für David (51) und Victoria Beckham (52) gibt es schlechte Nachrichten aus dem beschaulichen Oxfordshire: Ihr Plan, an ihrem Landhaus in den Cotswolds einen Eichenbalkon anzubauen, ist beim zuständigen Gemeinderat glatt gescheitert. Das Paar, das das neunzimmrige Anwesen im Jahr 2016 für 7 Millionen Euro erworben hatte, wollte damit die sogenannte Westwand des Westtrakts aufwerten – doch die Behörden erteilten dem Vorhaben eine klare Absage. Planungsbeamter Nathan Harris äußerte laut Daily Mail "Bedenken hinsichtlich Lage und Design" des Balkons und befand, dieser würde "dem schlichten landwirtschaftlichen Charakter und der Form" des Gebäudes schaden.

Noch deutlicher wurde der für Denkmalschutz und Design zuständige Bezirksbeamte Bryan Martin, der den Balkon kurzerhand als "von vornherein nicht umsetzbar" bezeichnete. Martin zufolge wäre das Vorhaben nicht nur "ein eingreifendes Element", das das Gebäude seinem landwirtschaftlichen Ursprung entfremden würde – es würde auch die markante Dreschpforte des Hauses verdecken, die als charakteristisches Merkmal gilt. Sein vernichtendes Fazit: Es gebe "keine offensichtliche Möglichkeit, so etwas Ähnliches umzusetzen." Das Anwesen steht zwar nicht unter Denkmalschutz, trotzdem stellte Planungsbeamter Harris fest, dass der Vorschlag das Gebäude weder erhalten noch aufwerten würde.

Bereits kurz zuvor hatten die Beckhams mit einem anderen Vorhaben auf ihrem Landsitz für behördliche Aufmerksamkeit gesorgt: Ein Ökologe hatte angeordnet, dass David eine Feuerstelle auf einer Insel im hauseigenen Kunstsee entfernen müsse. Das Anwesen, das die beiden über die Jahre zu einem weitläufigen Landsitz ausgebaut haben, verfügt neben den neun Schlafzimmern unter anderem über ein Fitnessstudio, einen Spa-Bereich, ein Heimkino, einen Spieleraum, eine estnische Sauna sowie einen Whirlpool und ein Tauchbecken. Auch Bepflanzungspläne des Paares – darunter das Anpflanzen von 79 Bäumen für mehr Privatsphäre – hatten in der Vergangenheit für Diskussionen mit der Nachbarschaft gesorgt.

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