Beckham-Fehde: Brooklyn fehlt auf Harpers 15. Geburtstag

Harper Seven Beckham (15) feierte am 10. Juli ihren 15. Geburtstag – und der sorgte erneut für Gesprächsstoff rund um die berühmte Familie. Mutter Victoria Beckham (52) und Vater David Beckham (51) überhäuften ihre Tochter auf Instagram mit Liebesbekundungen. David teilte eine ganze Bildergalerie und widmete sie seiner "hübschen Lady", während Victoria ihre Tochter als "meine beste Freundin" bezeichnete. Auf dem Familienfest in Miami feierten auch Harpers Brüder Romeo (23) und Cruz (21) öffentlich mit. Auch Cruz' Freundin Jackie Apostel und Romeos Freundin Kim Turnbull gratulierten online – Jackie nannte Harper ihre "eingebaute beste Freundin", Kim bezeichnete sie als "kleine Sis". Von Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) hingegen: Schweigen.

Besonders auffällig: In Victorias Instagram-Post tauchte kurzzeitig ein Foto auf, das einen kleinen Lacher-Moment zwischen Brooklyn und einer kleinkindlichen Harper zeigte – wenig später war das Bild kommentarlos wieder aus der Galerie verschwunden. Laut Beobachtern, die den Familienstreit aufmerksam verfolgen, soll Brooklyn darüber "wütend" sein, dass seine Eltern weiterhin Bilder von ihm im Netz teilen. Ob Brooklyn und Nicola, die sich Berichten zufolge in Los Angeles aufhielten und damit acht Stunden hinter der britischen Zeit lagen, noch nachträgliche Glückwünsche posteteten, blieb zunächst offen.

Der Geburtstag fällt in eine für Harper besonders schwierige Zeit. Laut einer der Daily Mail vorliegenden Quelle habe der Bruch mit Brooklyn Harper "am Boden zerstört" – vor allem, weil er bis zum Zerwürfnis viel Zeit mit ihr verbracht und sie regelrecht verwöhnt habe. Im vergangenen Juni hatte Harper noch versucht, bei einem Besuch in Kalifornien Kontakt zu Brooklyn aufzunehmen, indem sie an seine Tür klopfte und schließlich einen Brief einwarf. Brooklyn warf seinen Eltern daraufhin vor, die Situation inszeniert zu haben – was diese entschieden zurückwiesen.

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Instagram / victoriabeckhambeauty Harper Seven Beckham filmt ein Schmink-Tutorial für Victorias Beauty-Marke, August 2025

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham feiert ihren Geburtstag mit Tochter Harper

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Getty Images Brooklyn Beckham beim Panel "From Passion to Product" im Rahmen des Tribeca Festival 2026 in New York