Comeback endet brutal: Conor McGregor sagt Party einfach ab

Conor McGregor (37) erlebt in Las Vegas ein Comeback, das völlig anders verläuft als geplant: Der UFC-Star steht am Samstagabend bei UFC 329 wieder im Oktagon und trifft auf seinen alten Rivalen Max Holloway – doch der Kampf ist nach nur 69 Sekunden vorbei. Statt des erhofften Triumphs setzt es eine krachende Niederlage. Laut Us Weekly hätte Conor danach im Marquee Nightclub im Cosmopolitan eigentlich als Gastgeber der offiziellen UFC-Afterparty auftreten sollen, doch der Sportler taucht dort nie auf. Die Partygäste warten vergeblich auf den Käfigkämpfer, während hinter den Kulissen kurzfristig umgeplant wird.

Wie ein Insider dem US-Magazin verrät, springt schließlich Kult-Ansager Bruce Buffer ein und übernimmt spontan die Moderation des Abends. Der legendäre UFC-Sprecher soll das bis auf den letzten Platz gefüllte Marquee mit seiner typischen Fight-Night-Energie angeheizt haben. Besonders ein Moment bleibt laut der Quelle im Gedächtnis: Bruce kündigt Rapper Fabolous (48) im typischen UFC-Introstil an und sorgt damit für Jubel in dem Club. Offiziell äußert sich Conor zunächst nicht dazu, warum er der Party fernbleibt, und lässt über einen Sprecher auch keine Erklärung verbreiten. Stattdessen meldet sich der Kämpfer einige Stunden nach dem verlorenen Fight direkt bei seinen Fans auf Social Media.

Auf weitere Spekulationen, er sei verletzt in den Kampf gegangen, reagierte Conor entschieden. Er betonte, er habe während des Trainingslagers und auch noch backstage vor dem Fight Kicks geworfen – die Verletzung sei völlig überraschend aufgetreten. Neben seinen kämpferischen Aussagen teilte der 37-Jährige auch ein langes christliches Glaubensbekenntnis auf der Plattform und kündigte an, am nächsten Morgen in die Kirche zu gehen. Conor, der am 14. Juli seinen 38. Geburtstag feiert, hatte seinen letzten Kampf 2021 bestritten, bevor er sich nun mit seinem Comeback-Versuch zurückmeldete.

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Getty Images Conor McGregor, UFC-Kämpfer

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Getty Images Conor McGregor im März 2024

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Getty Images Conor McGregor und seine Partnerin Dee Devlin im Mai 2022

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