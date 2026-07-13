Wegen eiskalter Reaktion: Victoria Beckham wird zum WM-Meme

Als Jude Bellingham (23) England beim WM-Gruppenspiel gegen Norwegen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem Traumtor in Führung brachte, kannten die Emotionen in der Beckham-Loge in Miami keine Grenzen – zumindest fast. David Beckham (51), seine Söhne Romeo (23) und Cruz (21) sowie Tochter Harper (15) sprangen jubelnd von ihren Plätzen. Nur eine Person blieb vollkommen regungslos: Victoria Beckham (52). Neben ihrem Friseur Ken Paves sitzend, verzog die Sängerin keine Miene und ließ sich auch kein Lächeln entlocken. Auf X, ehemals Twitter, wurde dieser Kontrast sofort zum viralen Meme. "Dieser unbezahlbare Moment, in dem man sieht, wie sehr Posh Spice Fußball liebt", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Victoria Beckham ist die größte Engländerin, die je gelebt hat, ohne Zweifel."

Ganz ohne Emotionen blieb der Abend dann aber doch nicht für Victoria. Beim Schlusspfiff, als England das Spiel mit 2:1 gewann und damit ins Halbfinale einzog, war sie beim Mitklatschen zu sehen. David teilte anschließend ein Familienfoto auf Instagram und schrieb dazu: "Was für ein Moment in Miami. Ich bin so stolz auf das Team. Heute Abend, das Halbfinale zu erreichen, und es mit meiner Familie zu feiern, war so besonders." Auch Victoria meldete sich auf ihren Social-Media-Kanälen zu Wort und postete liebevolle Bilder mit David: "Ein besonderer Moment heute Abend in Miami mit meiner Familie und für unser Land." Ebenfalls mit von der Partie war Cruz' Freundin Jackie Apostel, die ebenfalls Familienfotos vom Abend auf Instagram teilte. Auffällig abwesend blieb hingegen Victorias ältester Sohn Brooklyn (27), der das Spiel gemeinsam mit seiner Frau Nicola (31) aus New York verfolgte und lediglich einen Schnappschuss in seiner Instagram-Story teilte.

Victoria hat selbst mehrfach offen zugegeben, kein großer Fußballfan zu sein. Gegenüber der Financial Times erklärte sie im Jahr 2024: "Ich habe das Fußballschauen nie genossen. Ich hatte das Gefühl, nicht unbedingt willkommen zu sein. Das soll nicht heißen: Arme ich – aber es hat nie so viel Spaß gemacht wie jetzt." In Miami, wo David als Mitinhaber und Präsident von Inter Miami CF aktiv ist, fühle sie sich inzwischen anders: "Ich fühle mich willkommen. Ich bin mit den Familien der Spieler befreundet." Victoria hatte David 1997 bei einem Spiel von Manchester United kennengelernt, und seitdem ist die Modeliebhaberin trotz ihrer wenig ausgeprägten Begeisterung für den Sport regelmäßig auf den Tribünen anzutreffen.

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Getty Images Bei der WM 2026 in Miami Gardens: Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham und David Beckham im Stadion

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Getty Images Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham und David Beckham beim WM-Viertelfinale Norwegen gegen England in Miami Gardens

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Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024