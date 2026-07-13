"Zugenommen": Anna Hofbauer ärgert sich über Bodyshaming

Anna Hofbauer (38) hat auf Instagram eine ungebetene Nachricht einer Followerin erhalten – und sich dagegen lautstark gewehrt. Die Schauspielerin hatte auf ihrem Kanal ein Foto gepostet, das sie in einem schulterfreien Top zeigt. Daraufhin schickte ihr eine Abonnentin die Nachricht: "Boah schei*e, hast du zugenommen." Das ließ die einstige Bachelorette nicht auf sich sitzen: In ihrer Story teilte sie einen Screenshot des Kommentars und erklärte, genau solche Reaktionen seien ein Grund gewesen, warum sie zuletzt eine Auszeit von der Plattform gebraucht habe. "Was genau geht im Kopf von manchen Menschen ab, dass sie ungefragt solche Kommentare loslassen?! Sorry Sabrina, aber für dich hab ich hier keinen Platz! Tschüssi!", schrieb sie dazu.

Doch zunächst reagierte Anna anders als erwartet: Im ersten Moment habe sie sich das Foto noch einmal angesehen und gedacht, die Followerin könnte womöglich ein bisschen recht haben. Sie löschte den Schnappschuss – bereute diesen Schritt aber kurz darauf. "Wisst ihr was? Nee! Verdammte Axt! Dieser Körper hat zwei Kinder geboren", ärgerte sie sich. Nach über 20 Jahren im Showgeschäft habe sie Bewertungen und Crash-Diäten satt. Immer wieder sei ihr zu verstehen gegeben worden, dass "noch ein bisschen was runter könnte". Damit ist jetzt Schluss: "Jetzt habe ich grad eine Phase, in der ich einfach mal drauf sch*iße und einfach nur lebe."

Anna Hofbauer wurde einem breiten Publikum als Bachelorette bekannt. Auch als Musicaldarstellerin hat sie sich einen Namen gemacht – unter anderem stand sie für "Harry Potter und das verwunschene Kind" auf der Bühne. Es war ihr erstes Bühnen-Comeback nach der Geburt ihrer beiden Kinder. Und weil Marc Barthel damals gleichzeitig in Hamburg drehte, wurde das Familien-Management zur echten Zauberkunst. "Einmal die Woche habe ich einen groben Probenplan für die Woche bekommen und dann habe ich immer seinen Drehplan und meinen Probenplan übereinandergelegt und geguckt: 'Okay, an welchen Tagen brauchen wir irgendwie einen Babysitter, wer kann wen von unseren Jungs wie abholen?'", erklärte Anna bei RTL. Am Ende brauchte es laut ihr sogar vier Babysitter.

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Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, Juli 2026

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ActionPress Anna Hofbauer, Ex-Bachelorette

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Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer im Oktober 2023

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