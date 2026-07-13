Jannik Sinners Freundin war mal mit Mick Schumacher zusammen

Jannik Sinner (24) krönte sich auf dem heiligen Rasen von Wimbledon zum Champion – und an seiner Seite jubelte eine Frau, die vielen Sportfans bereits bekannt vorkam: Model Laila Hasanovic. Vom Rand des Centre Courts in London aus drückte sie dem Tennisstar im Finale gegen Alexander Zverev (29) die Daumen und verfolgte jeden Punkt sichtlich mit. Die 25-Jährige ist nicht nur die neue Liebe des Südtirolers, sie war früher auch an der Seite von Mick Schumacher (27) zu sehen. In dem italienischen Blatt Corriere della Sera bestätigte Jannik vor Kurzem sein Liebesglück mit den Worten: "Ja, ich bin verliebt, aber wir sprechen nicht über unser Privatleben".

Laila hatte vor ihrer Beziehung mit Jannik eine langjährige Partnerschaft mit Mick Schumacher. Das dänische Model und der Rennfahrer wurden im Frühjahr 2023 erstmals zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet und galten schnell als neues Traumpaar im Motorsport-Zirkus. Rund zwei Jahre begleitete sie den Sohn von Michael Schumacher (57) zu Rennen rund um den Globus und ließ ihre knapp 500.000 Instagram-Fans daran teilhaben. 2025 folgte dann leise das Liebes-Aus, Berichte sprachen von einer Trennung ohne großes Aufsehen. Während Mick inzwischen mit seiner neuen Partnerin Clara Ramos unterwegs ist, wurde Laila im Herbst 2025 erstmals in Wien an der Seite von Jannik gesichtet, als sie ihn bei einem Match unterstützte.

Seither gehört der Unterstützungsmoment von der Tribüne offenbar fest zum Alltag des Paares. Regelmäßig taucht Laila bei Turnieren auf, jubelt ihrem Freund bei seinen Siegen zu und empfängt ihn nach dem letzten Ballwechsel mit einer innigen Umarmung. Die Blondine arbeitet als Model und teilt auf Social Media Einblicke in ihren Alltag zwischen Reisen, Shootings und Sportevents. Jannik, der sonst sehr darauf bedacht ist, sein Privatleben im Hintergrund zu halten, lässt diese Momente auf der Tribüne jedoch bewusst zu. So entsteht das Bild eines Paares, das seine Beziehung nicht in den Mittelpunkt stellt, die gemeinsamen Augenblicke bei großen Turnieren aber sichtbar genießt.

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Imago Laila Hasanovic und Jannik Sinner mit seinem Hund Snoopy in Turin, November 2025

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Getty Images Mick Schumacher und Laila Hasanovic

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Instagram / lailahasanovic Laila Hasanovic, Model