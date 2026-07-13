"Endspurt": Schwangere Sarah Franssen ist im zehnten Monat

Sarah Franssen (27) steckt in den letzten Zügen ihrer zweiten Schwangerschaft! Die Influencerin und Autorin meldete sich jetzt auf Instagram bei ihren Fans und teilte dort ein strahlendes Video, in dem ihr Babybauch deutlich zu sehen ist. Auf dem Bild posiert sie von der Seite, damit ihre Babykugel besonders gut zur Geltung kommt – und die hat es in sich. Dazu schreibt sie: "Wir sind seit heute im zehnten Monat. Endspurt."

Ihre Community ist von dem Schnappschuss begeistert und überschüttet sie mit Kommentaren. "Toll, Sarah – du siehst mega aus!", schreibt eine Followerin. Eine andere entdeckt eine Besonderheit: "Das ist so cool, weil man es wirklich erst von der Seite sieht." Auch Komplimente für ihr Auftreten als werdende Mutter bleiben nicht aus. "Und wie immer siehst du top aus! Hübsche Mami", heißt es in einem weiteren Kommentar. Eine Userin gab ihr außerdem mit auf den Weg: "Wunderschön, genieß es, auch wenn's schwerfällt, wer weiß, ob es noch mal vorkommt."

Schon vor fünf Monaten hatte Sarah ihren Fans ein zuckersüßes Detail verraten: den Namen ihrer zweiten Tochter. In einem Instagram-Reel zeigte sie gemeinsam mit Henri erst eine liebevolle Szene vor einem Kinderbett, bevor am Ende zwei Bilderrahmen ins Bild rückten. Darauf stand nicht nur der Name der ersten Tochter "Cleo Amalia", sondern auch der frisch enthüllte Name "Calea Sophie". In der Beschreibung fasste Sarah die Überraschung damals kurz zusammen: "Cleo und Calea".

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Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, Juli 2026

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Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo, Oktober 2025

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Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo Amalia, Dezember 2025

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