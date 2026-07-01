Holly Ramsays Baby-News treffen Vic Beckham mitten ins Herz

Die freudige Schwangerschaftsnachricht von Holly Ramsay und ihrem Mann Adam Peaty (32) hat auch Victoria Beckham (52) erreicht – und die Designerin zögerte nicht lange mit ihrem Glückwunsch. Auf Instagram kommentierte sie den Beitrag des Paares, in dem es die Erwartung einer Tochter für Dezember bekanntgegeben hatte, mit einem schlichten, aber herzlichen "Herzlichen Glückwunsch!" und gleich sechs Herz-Emojis. Doch laut einem Insider, der New Magazine gegenüber sprach, soll die Baby-News für Victoria nicht nur Freude bedeuten – die Nachricht sei für sie auch "bittersüß" gewesen.

Der Grund dafür: Die Schwangerschaft von Holly soll die Modeschöpferin schmerzlich an die anhaltende Entfremdung von ihrem ältesten Sohn Brooklyn (27) erinnert haben. "Das ist besonders traurig und trifft sie wie ein Messerstich ins Herz, denn so wie die Dinge liegen, könnte sie ein mögliches Enkelkind nie kennenlernen", wird der Insider im Magazin zitiert. Victoria denke ständig an Brooklyn: "Sie wacht morgens auf und denkt an ihn, und er ist auch der letzte Gedanke vor dem Einschlafen. Sie will nur, dass er sich meldet – aber je mehr sie es versucht, desto mehr drängt sie ihn weg." Auch David Beckham (51) sowie Sohn Romeo (23) gratulierten Holly und Adam öffentlich zu ihrer freudigen Erwartung.

Der Konflikt zwischen Brooklyn und seinen Eltern hatte sich nach dessen Hochzeit mit Nicola Peltz (31) im Jahr 2022 zunehmend zugespitzt. Anfang dieses Jahres sorgte er mit einem öffentlichen Statement auf Social Media für großes Aufsehen, in dem er schwere Vorwürfe gegen seine Familie erhob – unter anderem, Victoria habe seinen ersten Hochzeitstanz "gekapert". Holly und Adam hingegen konnten ihren Hochzeitstag im Dezember vergangenen Jahres in der Bath Abbey offenbar in vollen Zügen genießen. Victorias enge Freundschaft mit der Ramsay-Familie macht die Situation für sie dabei wohl umso bewegender.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsaypeaty Holly Ramsay und Adam Peaty verkünden Baby-News

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham