Sohn von Patrick Mahomes erkennt Taylor Swift im Stadion

Ein Familienausflug ins Arrowhead Stadium sorgte für einen besonders herzerwärmenden Moment: Der dreijährige Bronze, Sohn von Patrick Mahomes (30) und Brittany Mahomes, blieb während eines Rundgangs durch die Stadionflure vor einem großformatigen Foto von Taylor Swift (36) stehen – und erkannte die Sängerin auf Anhieb. "Es ist Taylor!", rief der Junge begeistert aus, als die Familie an der Aufnahme vorbeikam, die Taylor während eines Auftritts ihrer "Eras Tour" am selben Ort zeigt. Festgehalten wurde die Szene in einem Instagram-Clip, den die Kansas City Chiefs veröffentlichten.

Dass der kleine Bronze die Popikone sofort identifizieren konnte, überrascht kaum, wenn man den engen Kontakt zwischen den beiden Familien betrachtet. Patrick verbindet mit Travis Kelce (36), Taylors Ehemann, nicht nur die gemeinsame Zeit auf dem Footballfeld seit 2018, sondern auch geschäftliche Interessen: Beide sind Mitinhaber eines gehobenen Steakhouses in Kansas City. Auch abseits des Spielfelds unternehmen die Paare regelmäßig gemeinsame Ausflüge, und während der Football-Saison sitzen Brittany und Taylor häufig Seite an Seite in der Stadionloge, um ihre Partner anzufeuern. Patrick selbst beschrieb Taylors Präsenz bei den Spielen bereits früher als etwas, das er als sehr angenehm empfindet, und sprach davon, im Laufe der Zeit ein echtes freundschaftliches Verhältnis zu ihr aufgebaut zu haben. Für seine Kinder sei die Sängerin damit längst keine ferne Berühmtheit mehr, sondern eher eine vertraute Bekannte aus dem Familien- und Freundeskreis.

Im Mittelpunkt des Videos, das die Chiefs veröffentlichten, stand eigentlich die Unterschrift unter Patricks neuen Vertrag, der ihn bis 2033 an den Verein bindet. Dennoch war es die spontane Reaktion seines Sohnes, die im Netz für die meiste Aufmerksamkeit sorgte und von vielen Nutzern als besonders liebenswert empfunden wurde. Patrick selbst nutzte den Anlass, um über seine Verbundenheit zu Kansas City zu sprechen: "Es bedeutet mir sehr viel, wegen der Stadt, die Kansas City ist, und der Menschen hier – wir haben hier gemeinsam schon so viel erreicht." Er betonte zudem, wie wichtig es ihm sei, dass seine Kinder in dieser Umgebung aufwachsen können, und äußerte die Hoffnung, seine gesamte Karriere in Kansas City verbringen zu dürfen. Der Moment mit Bronze fügte sich damit nahtlos in ein größeres Bild eines Sportlers ein, dessen berufliches und privates Leben eng miteinander verwoben sind.

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Collage: Imago, Instagram / chiefs Collage: Bronze Mahomes mag Taylor Swift

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Instagram / chiefs Bronze Mahomes staunt über ein Bild von Taylor Swift

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Instagram / brittanylynne Travis Kelce, Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und Taylor Swift (v.l.n.r.)