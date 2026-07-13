Anthony Hopkins publiziert Klassikalbum "Life is a Dream"

Mit 88 Jahren startet Anthony Hopkins (88) ein neues Kapitel seiner Karriere: Der oscarprämierte Schauspieler hat einen Plattenvertrag bei Decca Classics unterschrieben und veröffentlicht am 21. August sein Debütalbum "Life Is a Dream". Was viele nicht wissen: Anthony komponiert bereits seit über sechs Jahrzehnten eigene Musikstücke, parallel zu seiner Filmkarriere. Aufgenommen wurde die Platte im April 2026 im Alexandra Palace in London, unter der musikalischen Leitung von Stardirigent Gustavo Dudamel und mit dem Philharmonia Orchestra. Zur Bedeutung der Musik in seinem Leben sagte Anthony: "Musik war mein erster Wunsch, mein allererstes Verlangen." Bereits im Alter von vier Jahren begann der gebürtige Waliser, Klavier zu spielen, wenig später interpretierte er Werke von Beethoven und Chopin. Als Teenager schrieb er schließlich eigene Kompositionen für Theaterstücke in seiner Heimat.

"Ich wollte eigentlich nur Komponist werden; Schauspieler bin ich eigentlich eher zufällig geworden", erklärte Anthony schon 2012. Die erste Single seines Albums, "Bracken Road", ist bereits erschienen und entstammt Anthonys Werk "1947: Suite for Solo Piano and Orchestra". Das Stück greift Kindheitserinnerungen an Margam in Südwales auf und zeichnet laut Plattenlabel ein wehmütiges Bild der Landschaft rund um sein Elternhaus in den 1940er-Jahren. Auch ein weiterer Titel, "My Fatherland", speist sich aus traditionellen walisischen Melodien. Insgesamt versammelt "Life Is a Dream" Kompositionen aus verschiedenen Lebensphasen des Schauspielers, inspiriert von seiner Familie, seiner Heimat und persönlichen Erlebnissen. Neben dem Philharmonia Orchestra wirken der Pianist Sergio Tiempo, der Cellist Gregorio Nieto, der Bach Choir sowie der Knabenchor der Winchester Cathedral mit. Bereits 2012 erhielt Anthony einen Classic Brit Award, nachdem er den Titelwalzer für André Rieus Album "And the Waltz Goes On" komponiert hatte.

Über die Zusammenarbeit äußerte sich Anthony überschwänglich und bezeichnete die Unterschrift bei Decca als eine große Ehre und ein "Privileg". Auch Dudamel selbst zeigte sich beeindruckt von Anthonys kompositorischem Talent und lobte dessen künstlerische Vielseitigkeit, die sich gleichermaßen in dessen Schauspiel wie in seiner Musik zeige. Decca-Chefin Laura Monks betonte, wie bereichernd die gemeinsamen Aufnahmesessions in London gewesen seien. Bemerkenswert ist zudem der soziale Aspekt des Projekts: Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf von CD und Vinyl-Edition soll dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen zugutekommen und Hilfsprojekte in Venezuela unterstützen.

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Imago Anthony Hopkins, 2025

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Getty Images Anthony Hopkins, um 1975

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Getty Images Sir Anthony Hopkins bei Dreharbeiten in England im Februar 2025