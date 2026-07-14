Katie Prices Ehemann Lee Andrews steht kurz vor Freilassung

Katie Prices (48) Ehemann Lee Andrews ist zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit in einem Gefängnis in Dubai gelandet. Wie unter anderem die britische Zeitung The Sun berichtet, sitzt Lee derzeit erneut ein, nachdem er wegen mutmaßlich offener Schulden festgenommen worden sein soll. Laut dem Blatt wurde er zunächst in Einzelhaft untergebracht, bevor man ihn in das Al-Awir-Gefängnis verlegte. Dort soll er Mitgefangenen bereits erzählt haben, dass das Geld für die Begleichung seiner Schulden bereitstehe und er nur noch auf seine Freilassung warte. Beobachter vor Ort rechnen damit, dass die Entscheidung der Behörden in den nächsten Tagen fallen könnte.

Hintergrund der Festnahme sollen mehrere offene Forderungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein. In einem Fall geht es laut den Gerichtsunterlagen, auf die sich The Sun bezieht, um eine angeblich unbezahlte Rechnung bei einer Autovermietung in Höhe von 266.060 Dirham, also umgerechnet rund 63.000 Euro. Hinzu komme eine weitere Forderung über 74.817 Dirham (etwa 18.000 Euro), die demnach auf offene Anwaltskosten zurückgehen soll. Besonders viel Gesprächsstoff liefert auch ein Detail aus dem Gefängnisalltag: Quellen aus Lees Umfeld behaupten gegenüber dem Blatt, Lee habe sich bei der Aufnahme ins Gefängnis den Kopf rasieren müssen. Dem Bericht zufolge soll ihn das sichtbar geärgert haben, weil er angeblich ein Haarteil trage.

Für Katie ist das erneute Dubai-Drama eine weitere Belastung in einer ohnehin turbulenten Beziehung. Die fünffache Mutter hatte in der britischen TV-Show "This Morning" erst vor Kurzem ihre Blitzhochzeit mit Lee verteidigt, die im Januar nach nur wenigen Tagen Kennenlernen stattgefunden hatte. Bereits wenige Monate nach der Trauung war der Geschäftsmann plötzlich verschwunden und behauptete, entführt worden zu sein – später stellte sich heraus, dass er in einer Gefängniszelle gelandet war. Nach seiner Freilassung im Juni hatte Lee unter anderem über die Plattform Cameo personalisierte Videobotschaften verkauft, um an Geld zu kommen. Parallel dazu sieht sich der Unternehmer mit schweren Vorwürfen rund um angebliche Betrugsmaschen und ungeklärte Geldgeschäfte konfrontiert. Katie selbst bezeichnete ihre Ehe zu Lee inzwischen als "völlig verkorkst", nachdem Lee mit Aussagen über ihre Kinder und gemeinsamen Nachwuchs für Aufsehen gesorgt hatte. Die Realityikone beschäftigt sich öffentlich zurzeit vor allem mit ihren Kindern und aktuellen TV-Projekten. Es bleibt abzuwarten, wie es mit Katie und Lee weitergehen wird.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026