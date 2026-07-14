Robert Irwins wilder Honeymoon-Plan für Taylor und Travis

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben am 3. Juli in New York City geheiratet – und seitdem überschlagen sich die Hochzeitsglückwünsche aus aller Welt. Doch einer hat für das frischvermählte Paar bereits den nächsten großen Schritt im Blick: Robert Irwin (22), Wildtierschützer und Sohn der Krokodil-Legende Steve Irwin (†44), hat den beiden in einem Interview mit Access Hollywood sein ganz persönliches Flitterwochen-Paket angeboten. Sein Vorschlag: ein Aufenthalt im Australia Zoo im australischen Queensland – inklusive Luxusunterkunft, Wildtier-Erlebnisse und einem ganz besonderen Kurs.

"Ich habe eine Fünf-Sterne-Luxusunterkunft, die Crocodile Hunter Lodge, im Australia Zoo. Du hast einen Infinity-Pool mit Blick auf eine Koppel voller Kängurus. Wenn das nicht nach Flitterwochen schreit, weiß ich auch nicht mehr weiter", sagte er gegenüber Access Hollywood. Und dabei belässt er es nicht: Er bot dem Paar auch gleich an, ihnen beizubringen, wie man ein Krokodil bändigt – "Die würden es lieben", scherzte er. Dass Taylor und Travis letztendlich den Madison Square Garden als Hochzeitsort gewählt hatten und nicht seinen Zoo, nimmt Robert dem Paar dabei nicht übel: "Also, es war ja zwischen Australia Zoo und dem Madison Square Garden – es ist ein langer Flug, ich versteh's", so der Wildtierexperte.

Die Crocodile Hunter Lodge ist laut der Website des Australia Zoo eine Luxusunterkunft inmitten von Wildnis und heimischer Tierwelt – inspiriert vom Leben, Vermächtnis und der Liebe zur Natur von Roberts verstorbenem Vater Steve Irwin, der 2006 im Alter von 44 Jahren starb. Gäste können beim Schwimmen im 25-Meter-Infinity-Pool rote Kängurus, Emus und Koalas beobachten. Robert hatte Taylor und Travis übrigens schon im Dezember eingeladen, ihre Hochzeit im Australia Zoo zu feiern – damals warb er in einem Einspieler für den ABC-News-Jahresrückblick "The Year: 2025" mit einer traumhaften Location mit Blick auf die afrikanische Savanne, wo Nashörner und Giraffen frei herumlaufen.

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Getty Images Robert Irwin bei der Premiere von "Nuremberg" während des AFI Fest 2025 im TCL Chinese Theatre

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Instagram / terriirwincrikey Steve und Terri Irwin, Naturschützer