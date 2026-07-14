Im Immobilienzoff: Dorit Kemsley feiert Geburtstag in Paris

Groß, glamourös und mitten in Paris: Dorit Kemsley hat ihren 50. Geburtstag in vollen Zügen gefeiert. Die Realitystar-Bekanntheit aus The Real Housewives of Beverly Hills wurde im noblen Pariser Restaurant Siena gesichtet, wo sie den besonderen Anlass mit Hermès-Manager Michael Coste begoss. Auf Instagram teilte er fröhliche Fotos der beiden, auf denen sie strahlend lachen und gemeinsam posieren. Dorit selbst schwärmte in den Kommentaren: "Nachmittage wie dieser sind das Beste. Pure Freude. Danke für einen so besonderen Nachmittag und dafür, dass du mich zum Lachen gebracht hast, bis es wehtat. Ich liebe dich!"

Das ausgelassene Geburtstagsfest steht jedoch im starken Kontrast zu den Turbulenzen, die sich gleichzeitig hinter den Kulissen abspielen. Genau einen Tag vor der Feier reichte Dorits Noch-Ehemann Paul "PK" Kemsley neue Gerichtsdokumente ein, in denen er ihr vorwirft, Luxusreisen über die drängenden finanziellen Probleme der Familie zu stellen. Wie TMZ berichtete, will PK die alleinige Vollmacht erhalten, das gemeinsame Anwesen in der Gegend von Los Angeles zu verkaufen – ein Haus mit sechs Schlafzimmern und zehn Badezimmern, das einem Bericht zufolge rund acht Millionen Dollar wert ist. PK behauptet, bereits 300.000 Dollar (262.605 Euro) aus eigener Tasche gezahlt zu haben, um eine Zwangsversteigerung zu verhindern. Außerdem wirft er Dorit vor, trotz ihrer Einnahmen aus "Real Housewives of Beverly Hills" keine Hypothekenzahlungen geleistet und stattdessen über eine Million Dollar für Reisen und Designer-Mode ausgegeben zu haben.

Laut den Gerichtsunterlagen soll Dorit ohne festes Rückreisedatum nach Europa aufgebrochen sein und die gemeinsamen zwei Kinder bei ihren Eltern gelassen haben. PK argumentiert, dies zeige, dass sie persönliche Reisepläne über die finanzielle Krise der Familie stelle. Dorit Kemsley und PK Kemsley, ein britischer Geschäftsmann, hatten 2015 geheiratet und im vergangenen Jahr die Scheidung eingereicht. Ihre Beziehung und ihr luxuriöser Lebensstil waren stets ein zentrales Thema in der Realityshow "Real Housewives of Beverly Hills", in der Dorit seit 2016 zu sehen ist.

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Getty Images Dorit Kemsley, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / michaelcostefr Michael Coste und Dorit Kemsley, Juli 2026

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Getty Images Paul und Dorit Kemsley im März 2023

Wie findet ihr Dorits 50. in Paris – Glamour-Moment oder unglücklich getimt? Purer Glamour! Paris und Hermès-Vibes – lieben wir. Eher unglücklich getimt, bei so viel Ärger zu Hause wirkt das schräg. Ergebnis anzeigen