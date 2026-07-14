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Anne Wünsche
Denise kritisierte die Kids: Anne Wünsche nennt sie "Biest"

Denise kritisierte die Kids: Anne Wünsche nennt sie "Biest"

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min
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Zwischen Anne Wünsche (34) und ihrem Ex Henning Merten (36) ist weiter keine Entspannung in Sicht: Im Promiflash-Interview hat die Influencerin jetzt heftig gegen dessen Ehefrau Denise Merten (36) ausgeteilt. Anlass war eigentlich die Frage nach Hennings Geburtstagsgruß an Annes Tochter Miley. Doch statt versöhnlicher Töne machte die 34-Jährige ihrem Ärger Luft und sprach offen über die Situation rund um Tochter Juna, die bei ihm in Brandenburg lebt, während sie selbst inzwischen mit Miley auf Mallorca wohnt.

Vor allem Denise bekam dabei ihr Fett weg. Anne sagte im Gespräch: "Im echten Leben ist vor allem Denise ein unglaubliches Biest, die auch nicht davor zurückschreckt, Hennings Kinder zu kritisieren, wenn das Outfit ihr persönlich nicht gefällt." Außerdem erhob sie noch einen weiteren Vorwurf gegen ihren Ex und dessen Frau. "Sie sind gut darin, zu manipulieren und selbst Kindern ihre eigenen Meinungen aufzudrücken", erklärte Anne weiter. Mit diesen deutlichen Worten macht sie klar, wie angespannt das Verhältnis aktuell ist.

Dass zwischen Anne und Henning seit Jahren Eiszeit herrscht, ist kein Geheimnis. Gerade deshalb hatte Henning mit seinem öffentlichen Geburtstagsgruß an Miley für Aufsehen gesorgt. In seiner Instagram-Story erinnerte er mit einem alten Foto an frühere gemeinsame Momente mit Annes Tochter. "Heute hat ein ganz besonderer Mensch Geburtstag. Auch wenn wir uns heute nicht sehen und das Leben manchmal seine eigenen Wege geht, sollst du wissen: Ich denke an dich. Sehr sogar. Ich vermisse dich und unsere gemeinsame Zeit mehr, als Worte manchmal sagen können", schrieb er. Zum Schluss machte er ihr eine besondere Liebeserklärung: "Du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Collage: Anne Wünsche und Denise Merten
Instagram / anne_wuensche, Imago / BREUEL-BILD
Collage: Anne Wünsche und Denise Merten
Henning Merten und Denise Merten bei den Reality Awards 2026
Imago
Henning Merten und Denise Merten bei den Reality Awards 2026
Henning Merten trägt Miley Wünsche, Tochter seiner Ex Anne Wünsche, auf den Schultern.
Instagram / henningmerten
Henning Merten trägt Miley Wünsche, Tochter seiner Ex Anne Wünsche, auf den Schultern.
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