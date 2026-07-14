Brisanter Moment wurde bei "Prominent getrennt" verschwiegen

Bei Prominent getrennt ging es für Jessica Hnatyk (25) und Germain Wolf (25) schneller wieder nach Hause, als ihnen lieb war: Das Ex-Paar kam als Nachrücker in die aktuelle Staffel und musste die Villa schon nach der ersten Nominierung wieder verlassen. Wie Jessica jetzt auf Instagram verrät, wurde den Fans das wahre Drama allerdings vorenthalten. Wie sie betont, soll sich direkt nach ihrem Einzug ein extrem emotionaler Moment ereignet haben, den die TV-Zuschauer nie zu Gesicht bekamen. Zwischen ihr und Germain sei es zu einer heftigen Aussprache gekommen, bei der Germain erstmals eingeräumt habe, sie während ihrer Beziehung betrogen zu haben.

Weiter soll er zugegeben haben, in der Show Good Luck Guys gleich am ersten Tag mit Kandidatin Gaby intim geworden zu sein – zu einem Zeitpunkt, als er und Jessica nur ein oder zwei Monate getrennt gewesen seien. Jessica berichtet, dass er das zuvor immer abgestritten habe. Laut ihrer Schilderung eskalierte die Situation völlig: Die beiden hätten sich laut angeschrien, sie selbst habe heftig geweint und es sei so hitzig geworden, dass sie sich "halb gekloppt" hätten. Später am Abend, nachdem die Exit-Entscheidung gefallen war, sollen sich die beiden noch einmal in Ruhe zusammengesetzt haben. Germain habe sich für sein Verhalten entschuldigt, die Ex-Partner hätten sich ausgesprochen und für sich einen Schlussstrich gezogen. "Schade, dass es nicht gezeigt wurde, da es schon sehr emotional war", fasst Jessica gegenüber ihren Followern zusammen.

Für die 25-Jährige sind emotionale Grenzerfahrungen vor laufender Kamera mittlerweile kein Neuland mehr. In der Villa stand sie ohnehin im Fadenkreuz hitziger Diskussionen, bei denen andere Kandidatinnen ihr Verhalten lautstark kritisierten. Im Netz sorgten diese Szenen für reichlich Empörung: Viele Zuschauer schlugen sich auf Jessicas Seite und zeigten sich von den harten Worten ihrer Mitstreiterinnen irritiert. Dass sie ihre Sicht der Dinge nun abseits der offiziellen TV-Bilder teilt, passt zu ihrem gewohnt offensiven Umgang mit dem Realitywahnsinn – und liefert den Fans genau das Drama, das der Sender ihnen vorenthalten hat.

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RTL / Africa Vumazonke Germain Wolf und Jessica Hnatyk, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Die "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Jessica Hnatyk und Richard Sternberg bei "Prominent getrennt", 2026