Natalia Avelon und Produzent Otto Steiner haben geheiratet

Heimliche Hochzeit bei Natalia Avelon (46) und Otto Steiner (63): Die Schauspielerin und der Filmproduzent haben sich am 1. Juli das Jawort gegeben – und das ganz im Stillen. Erst jetzt wurde die Hochzeit der Öffentlichkeit bekannt, nachdem das Magazin Bunte die frohe Nachricht auf Social Media verkündet hatte. In der aktuellen Ausgabe des Magazins, die am Donnerstag veröffentlicht wird, berichten die frisch Vermählten von ihrer ganz besonderen Liebesgeschichte – vom ungewöhnlichen Kennenlernen bis hin zu ihrer persönlichen Traumhochzeit.

Vor rund einem Jahr hatte Natalia noch ganz offen über ihre Zukunft mit Otto gesprochen. "Er lebt in München und ist mein Zuhause. Ich liebe Kinder, habe mir immer eine Familie gewünscht. Mal schauen, was der liebe Gott noch vorhat mit mir. Ich bin für alles offen, auch für ein Baby", schwärmte sie damals im Interview mit Bild. Gleichzeitig klang da schon durch, dass sie sich keinen Druck machen wollte: "Es ist noch alles offen. Zumindest eine weiße Hochzeit war nie mein Traum. Und Kinder – ja, ich liebe Kinder. Aber ich bin auch 44, da ist das nicht mehr so einfach."

Auch Otto zeigte sich zu der Zeit schon total verliebt. "Ja, es stimmt. Wir sind ein Paar", sagte er damals zu Bild. Und er machte klar, dass die Beziehung gerade erst begonnen hatte: "Alles ist noch ganz frisch, wir genießen diese Zeit gerade sehr." Kennengelernt hatten sich die beiden bei einem beruflichen Treffen, als Otto Natalia zu einem Gespräch über ein Rollenangebot eingeladen hatte.

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Getty Images Otto Steiner und Natalia Avelon im Dezember 2024

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Getty Images Otto Steiner und Natalia Avelon, 2024

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Getty Images Natalia Avelon im September 2024

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