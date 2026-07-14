Dylan Sprouse und Barbara Palvin verraten das Babygeschlecht

Dylan Sprouse (33) und Barbara Palvin (32) erwarten ein Mädchen! Der Schauspieler und das Model haben das Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Kindes jetzt in der Debüt-Episode von Dylans neuem Podcast "Wildmen" verraten. "Wir nennen sie Principessa", sagte der 33-Jährige in dem Format – und lüftete damit das Geheimnis. "Was ich nicht weiß, warum das unser... nun ja, es ist Italienisch für Prinzessin", erklärte er und fügte hinzu: "Aber ja, wir bekommen ein Mädchen, worüber ich mich sehr freue. Ich freue mich tatsächlich darauf, ein Mädchen-Papa zu sein."

Einen Namen für ihre Tochter haben Dylan und Barbara noch nicht gefunden. Die beiden würden bei der Namenswahl noch "hin und her" überlegen, wie sie ebenfalls im Podcast verrieten. Bekannt gegeben hatten die beiden die Schwangerschaft bereits im Mai beim 79. Filmfestival in Cannes. Dort hatte Barbara ihren Babybauch in einem hellblauen Kleid mit Federnrock offen zur Schau gestellt und dabei die Hand unter den Bauch gelegt. Ihr Mann war in einem Smoking an ihrer Seite. Kurz vor der Schwangerschaftsankündigung hatte das Model außerdem öffentlich über eine Operation wegen Endometriose gesprochen, die sie durchlaufen hatte.

In einem Instagram-Post teilte Barbara ihre Erfahrungen und rief dazu auf, frühzeitig eine Diagnose zu suchen. "Ich dachte, wenn ich Endometriose hätte, würde ich es inzwischen wissen, aber wie sich herausstellt, kann Endometriose nicht durch allgemeine Untersuchungen diagnostiziert werden", schrieb sie. "Die Operation hat mir sehr geholfen, und ich bin dankbar, dass ich sie gemacht habe." Das Paar hatte sich 2017 auf einer Party kennengelernt und war im Juni 2018 zusammengekommen. Im Juni 2023 wurde ihre Verlobung bekannt, einen Monat später heirateten sie in einer Zeremonie in Ungarn.

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Getty Images Barbara Sprouse und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Parallèles (Parallel Tales)" beim 79. Festival de Cannes

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Backgrid Barbara Palvin und Dylan Sprouse, Juni 2026

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse beim Chopard Trophy Photocall beim 79. Cannes Film Festival am Carlton Beach