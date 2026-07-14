Anne Hathaway enthüllt: War ihre Schwangerschaft geplant?

War die dritte Schwangerschaft von Anne Hathaway (43) wirklich geplant? Diese Frage beantwortete die Schauspielerin jetzt in der Talkshow "Late Night With Seth Meyers" – und die Antwort ist ein Ja und Nein zugleich. Sie und ihr Mann Adam Shulman (45) hätten zwar gewusst, was sie taten, als sie das Baby zeugten, doch über das Ergebnis seien beide völlig überrascht gewesen. "Wir waren so schockiert, dass es geklappt hat. Wir wussten es... aber wir waren so schockiert, dass es so gekommen ist", erklärte die Schauspielerin gegenüber dem Publikum. Die Schwangerschaft habe sie selbst als "buzzer beater" bezeichnet – also einen Last-Sekunden-Treffer kurz vor dem Abpfiff.

Showhost Seth Meyers, der selbst dreifacher Vater ist, nutzte das gemeinsame Gespräch, um Anne einen Rat für das Leben mit einem noch größeren Familienverbund mitzugeben. Als Elternteil könne man irgendwann nur noch zusehen – es sei wie beim Bingen einer Serie: Vom anfänglichen Schrecken über die Elternschaft werde man zum gebannten Zuschauer. Die TV-Bekanntheit nahm den Vergleich mit Humor auf und meinte, sie liebe den Kanal im Moment so sehr, dass ein neues Mitglied im Cast nur willkommen sei.

Dass Anne und Adam Nachwuchs erwarten, war bereits bekannt geworden, als die Schauspielerin bei einem Urlaub in Saint-Tropez erstmals mit Babybauch gesichtet worden war. Adam Shulman ist Schmuckdesigner, das Paar ist seit 2008 zusammen und seit 2012 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden bereits zwei Söhne: Jonathan und Jack. Dass der Weg zur Mutterschaft für Anne nicht immer einfach war, hatte sie bereits 2019 offen angesprochen. Damals beschrieb sie ihre Erfahrungen mit Fruchtbarkeitsproblemen als "wirklich schmerzhaft und sehr isolierend" und "voller Selbstzweifel". Kinder zu bekommen sei für sie "komplizierter" gewesen, "als einfach mit einem Zauberstab zu winken", sagte sie damals gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

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Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026

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Getty Images Seth Meyers im Dezember 2021

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Golden Globes 2019

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